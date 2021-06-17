Раскрыта успокоившая врачей первая фраза Эриксена

Немецкий врач УЕФА
Йенс Кляйнефельд, лечивший игрока сборной Дании Кристиана Эриксена
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BFM TV о «волнующем моменте» возвращения футболиста к жизни.
29-летнего полузащитника Кристиана Эриксена экстренно госпитализировали во время матча Евро-2020 с Финляндией. Футболист упал на газон и не смог подняться, с поля его унесли врачи. Сообщалось, что у игрока произошла остановка сердца.
Кляйнефельд рассказал, что Эриксена удалось реанимировать после массажа сердца, врачи использовали дефибриллятор.
«Примерно через тридцать секунд игрок открыл глаза, и я смог поговорить с ним напрямую», - заявил врач.
По его словам, это был «очень волнующий момент», так как в подобных чрезвычайных ситуациях шансы на успех невелики. Кляйнефельд спросил футболиста, «с ними ли он».
«Да, я снова среди вас. Черт возьми, мне всего 29», - ответил Эриксен.
Именно тогда немецкий врач понял, что мозг спортсмена не был поврежден.
Позже Эриксен опубликовал фотографию из больничной палаты и рассказал, что хорошо себя чувствует.
«Я в порядке, учитывая обстоятельства. Я все еще должен пройти некоторые обследования в больнице, но я чувствую себя нормально», - рассказал он.