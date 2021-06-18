Валуев осудил украинских фанатов за оскорбления в адрес Путина

«Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков», — заявил Валуев.
Он добавил, что не стоит искать в этих кричалках политический подтекст и привязывать случившееся к действиям украинских властей.
Украинские болельщики отметились оскорбительными кричалками в адрес Путина во время матча национальной команды против Северной Македонии на Евро. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе победителей голами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.