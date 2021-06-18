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Чемпионат Европы по футболу 2020

Валуев отреагировал на оскорбления украинских фанатов в адрес Путина

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
Депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на оскорбления украинских фанатов в адрес президента России Владимира Путина во время матча чемпионата Европы по футболу. Его слова приводит «Газета.Ru».
Валуев осудил украинских фанатов за оскорбления в адрес Путина
Фото: ТАССТАСС
«Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков», — заявил Валуев.
Он добавил, что не стоит искать в этих кричалках политический подтекст и привязывать случившееся к действиям украинских властей.
Украинские болельщики отметились оскорбительными кричалками в адрес Путина во время матча национальной команды против Северной Македонии на Евро. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе победителей голами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
После этого депутат Госдумы Дмитрий Свищев придумал наказание для украинских фанатов. Политик посчитал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать Федерацию футбола Украины и наказать организаторов акции.
Евро-2020,Роман Яремчук,Андрей Ярмоленко,Дмитрий Свищев,Николай Валуев,Владимир Путин,УЕФА,Госдума,Газета.Ru,
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