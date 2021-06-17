Сборная Украины переиграла Северную Македонию на Евро

Стадион в Бухаресте вмещает 55 600 зрителей. Матчи чемпионата Европы на арене в столице Румынии могут посетить 25% от вместимости арены - 13 900 человек. На игре работала судейская бригада во главе с аргентинцем Фернандо Рапаллини. Судьи из Южной Америки обслуживают некоторые матчи чемпионата Европы в рамках обмена между конфедерациями.
Украинцы набрали три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы C, сборная Северной Македонии занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов и Австрии (по 3 очка), которые проведут свой матч позднее в четверг. В следующем туре сборная Украины сыграет в Бухаресте против команды Австрии, северомакедонцы в Амстердаме встретятся со сборной Нидерландов. Оба матча пройдут 21 июня.
Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.