Сборная Украины переиграла Северную Македонию на Евро

Сборная Украины по футболу со счетом 2:1 победила команду Северной Македонии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Бухаресте.

Фото: © EPA-EFE/Mihai Barbu © EPA-EFE/Mihai Barbu

Стадион в Бухаресте вмещает 55 600 зрителей. Матчи чемпионата Европы на арене в столице Румынии могут посетить 25% от вместимости арены - 13 900 человек. На игре работала судейская бригада во главе с аргентинцем Фернандо Рапаллини. Судьи из Южной Америки обслуживают некоторые матчи чемпионата Европы в рамках обмена между конфедерациями.

Сборная Украины в третий раз выступает в финальной части чемпионата Европы, ранее команда ни разу не выходила в плей-офф. Украинские футболисты прервали серию из шести поражений на европейских первенствах. Предыдущую победу команда Украины одержала над шведами (2:1) в стартовом матче турнира 2012 года благодаря двум голам нынешнего главного тренера сборной Андрея Шевченко . Сборная Северной Македонии впервые принимает участие в финальной части чемпионата Европы.

Украинцы набрали три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы C, сборная Северной Македонии занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов и Австрии (по 3 очка), которые проведут свой матч позднее в четверг. В следующем туре сборная Украины сыграет в Бухаресте против команды Австрии, северомакедонцы в Амстердаме встретятся со сборной Нидерландов. Оба матча пройдут 21 июня.