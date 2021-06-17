Пример Финляндии: как Россия сыграет против Дании?

Поразительно, что сборная Дании начала Евро-2020 с двух поражений – от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2). Причем в обоих матчах датчане играли намного лучше, что отражает продвинутая статистика – по ожидаемым голам у команды Каспера Хьюлманна преимущество.

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Это все говорит о действительно высоком уровне сборной Дании и ожидаемой сложности предстоящего матча России. Кажется несправедливым, что датчане до сих пор не набрали ни одного очка и занимают последнее место в группе. Сборной Бельгии пришлось выпускать всех своих еще не до конца готовых звезд – Кевина де Брюйне на 46 минут, Акселя Витселя и Эдена Азара – на 30 минут.

Казалось, что из-за проблем Кристиана Эриксена датчане совсем растеряются. Как психологически из-за сложной ситуации, так и тактически. Эриксен – гениальный футболист с точки зрения продвижения мяча и техники.

Любопытно, что фактически проблемы у Дании и Бельгии перед этой игрой были одинаковыми. Отсутствие де Брюйне и Эриксена влияет примерно одинаково. И если контроль мяча и возможности его продвижения снижены, то нужно ставить на физическое состояние, оказывать давление в высоких позициях и заставлять соперника ошибаться в опасных для этого зонах. В итоге Дания провела мощный с позиции физики первый тайм, а Бельгия, наоборот, опрометчиво отказалась от высокого прессинга. Быть может, бельгийцы ожидали легкой игры.

Но после перерыва запаса энергии уже не хватило. До этого датчане действовали в персональном прессинге, накрывая соперника даже на чужой половине поля. Особенно мощным выглядел левый фланг, где действовал защитник «Аталанты» Йоахим Маэле. Он поддерживал уровень игры и во втором тайме, а вот другим пришлось сложнее – после первого пропущенного гола Каспер Ньюлманн сделал двойную замену, а после второго – еще одну. И только тогда инициатива вернулась к датчанам, которые вновь стали играть в борьбу.

Играть не в силовой футбол сборная России не может. Подбор игроков для того не подходящий. Кстати, это не вина Черчесова , а скорее его проблема. Он заложник ситуации, что в имеющемся у него выборе не хватает футболистов для того, чтобы больше играть в атаку. Очень многое будет зависеть от физического состояния сборной России. Если Станислав Черчесов действительно выводил команду на пик к концу группового этапа, то в единоборствах можем и не уступить датчанам. Но для этого необходимо показать уникальный уровень результативности и брать пример с Финляндии, которая вырвала победу у Дании с одного-единственного удара.