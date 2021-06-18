Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт

Финальный матч чемпионата Европы - 2020 могут перенести из Лондона в Будапешт, сообщает The Times. По информации издания, причины подобного решения связанны с тем, что Англия не сможет предоставить гарантий на большую заполненность стадиона болельщиками из-за коронавируса. При этом арена в столице Венгрии готова принимать 100%.
Стадион смог принять 82% зрителей от общей вместимости на матче стартового тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 между сборными Венгрии и Португалии (0:3). Ранее Ассоциация болельщиков Финляндии выпустила памятку для болельщиков национальной команды на случай вакцинирования в Санкт-Петербурге.