Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт

Финальный матч чемпионата Европы - 2020 могут перенести из Лондона в Будапешт, сообщает The Times. По информации издания, причины подобного решения связанны с тем, что Англия не сможет предоставить гарантий на большую заполненность стадиона болельщиками из-за коронавируса. При этом арена в столице Венгрии готова принимать 100%.

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Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Матчи в венгерской столице проходят на "Пушкаш Арене".