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Чемпионат Европы по футболу 2020

Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона из-за ограничений по COVID-19

Газета.Ru
2 часа назад
Финальный матч чемпионата Европы - 2020 могут перенести из Лондона в Будапешт, сообщает The Times. По информации издания, причины подобного решения связанны с тем, что Англия не сможет предоставить гарантий на большую заполненность стадиона болельщиками из-за коронавируса. При этом арена в столице Венгрии готова принимать 100%.
Финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже оповестил о своем возможном решении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ждет от принимающей стороны конкретных действий.
Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Матчи в венгерской столице проходят на "Пушкаш Арене".
Стадион смог принять 82% зрителей от общей вместимости на матче стартового тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 между сборными Венгрии и Португалии (0:3). Ранее Ассоциация болельщиков Финляндии выпустила памятку для болельщиков национальной команды на случай вакцинирования в Санкт-Петербурге.
Евро-2020,Борис Джонсон,УЕФА,Газета The Times,
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