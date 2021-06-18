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Чемпионат Европы по футболу 2020

Источник: Зинченко коррумпированным способом поехал на Евро-2016

Советский спортиещё 13
2 часа назад
На тот момент Александр Зинченко выступал за «Уфу» и им уже интересовался «Манчестер Сити».
Украинский игрок попал на Евро благодаря коррупции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Журналист Андрей Сенькив в эфире ютуб-программы «ТаТоТаке» рассказал нюансы поездки на то время полузащитника «Уфы» Александра Зинченко на Евро-2016
По данным источника, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов с агентами обратился к тренеру сборной Украины Михаилу Фоменко с просьбой дать возможность Зинченко сыграть на турнире, чтобы игрок смог набрать необходимое количество матчей за сборную перед переездом в АПЛ в состав «Манчестер Сити», который им уже интересовался.
Как уверяет журналист, за каждую минуту, проведенную на поле, тренерский штаб сборной Украины получал по 1000 долларов. Всего за три матча против Северной Ирландии, Германии и Польши Зинченко провел более 90 минут.
Напомним, чтобы играть в АПЛ нужно провести 75% за сборную, в противном случае игроку может быть не выдано разрешение на участие Премьер-лиге.
На Евро-2016 во Франции Украина попала в группу с Германией, Польшей Северной Ирландией. Ни один матч подопечным Фоменко выиграть не удалось, сборная вылетела на групповом этапе.
Евро-2020,Футбол,Шамиль Газизов,Михаил Фоменко,Александр Зинченко,
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