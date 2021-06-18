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Чемпионат Европы по футболу 2020

Юрий Сёмин: если Россия сыграет с Данией, как с Финляндией, то этого не хватит. Надо лучше

Чемпионат.comиещё 3
3 часа назад
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче национальной команды с Данией в заключительном, 3-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020.
"Черсесов знает": Семин призвал играть лучше с Данией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Как играть с датчанами, знает Черчесов и команда. Наши рекомендации не нужны. Дания — очень серьёзный соперник, к тому же они будут очень злыми. У них нет очков, а они хотят бороться за Кубок Европы. Сборная Дании — команда очень хорошего уровня, там игроки топ-клубов. Очень сложный матч для нашей сборной, но лёгких не бывает. Наверное, какие-то эпизоды в игре с Финляндией были неплохими (Россия выиграла со счётом 1:0. — Прим. «Чемпионата»). Приблизительный состав, думаю, сохранится. Но если играть так же, то с Данией этого не хватит. Надо лучше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.
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