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Чемпионат Европы по футболу 2020

В УЕФА опровергли информацию о переносе финала Евро-2020

RT на русском
2 часа назад
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировала информацию о том, что финал чемпионата Европы по футболу — 2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.
В УЕФА опровергли информацию о переносе финала Евро-2020
Фото: ReutersReuters
«Мы уверены, что финал Евро-2020 пройдёт в Лондоне», — цитирует сообщении УЕФА ТАСС.
Напомним, Евро-2020 был перенесён с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что финал Евро-2020 могут перенести из Лондона в Будапешт.
Евро-2020,УЕФА,ИТАР-ТАСС,
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