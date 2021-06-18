Предсказавший гибель президента Польши заявил о трагедии на Евро

Известный польский провидец Кшиштоф Яцковский заявил, что в дни проведения чемпионата Евро-2020 произойдёт трагедия. По словам ясновидящего, случится это в Барселоне, пишет «Царьград».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Яцковский получил известность после того, как предсказал гибель президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года.

В Барселоне произойдёт что-то серьёзное. Произойдёт это во время чемпионата Европы. В Барселоне может случиться что-то плохое, — сообщил Яцковский во время одного из стримов в соцсетях.

Он также добавил, что неминуемая трагедия отвлечёт людей от спорта.

Евро-2020 должен был состояться летом прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на 2021 год. Матчи проходят с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах,

Как отмечается, за год до гибели польского президента Яцковский заявил, что не видит Качиньского на посту главы государства. По словам провидца, в его видениях президент как будто «спит».