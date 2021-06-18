Предсказавший гибель президента Польши заявил о трагедии на Евро

Предсказавший гибель президента Польши в авиакатастрофе провидец Кшиштоф Яцковский заявил о новой трагедии, которая, по его мнению, произойдет во время чемпионата Европы по футболу.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня. По случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы в этом году турнир проходит не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 11 стадионах 11 городов 10 государств. Матчи чемпионата примут Лондон, Рим, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Будапешт, Севилья, Бухарест, Амстердам, Копенгаген и Глазго.

Кшиштоф Яцковский получил широкую известность после того, как предсказал гибель президента Польши Леха Качиньского в 2010 году. Качиньский и еще 94 человека погибли в авиакатастрофе под Смоленском, куда они направлялись для участия в памятных мероприятиях, посвященных 70-летию Катынского расстрела. Примерно за год до трагедии Яцковский заявил, что не видит Качиньского на посту президента страны: в его «видениях» президент как будто «спит».