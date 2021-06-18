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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Швеции обыграла Словакию на Евро-2020

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Сборная Швеции в рамках чемпионата Европы — 2020 обыграла команду Словакии со счетом 1:0. Единственный мяч был забит Эмилем Форсбергом на 77-й минуте. 57% времени мячом владели словаки.
Сборная Швеции обыграла Словакию на Евро-2020
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Шведы ударили по воротам 13 раз и четырежды попали в створ. Сборная Словакии нанесла десять ударов, ни один из которых не достиг цели.
По угловым также выиграли шведы, в активе которых три подачи с угла поля против шести у словаков.
Таким образом, сборная Швеции вышла на первое место в группе E, имея в активе четыре очка. Словаки остались с тремя баллами и располагаются на второй строчке. Испания и Польша идут на третьем и четвертом местах, имея в активе по одному очку, но у них еще есть очная встреча в запасе.
23 июня сборная Швеции сыграет с Польшей, а сборная Словакии в этот же день проведет матч против испанской команды.
Чемпионат Европы стартовал 11 июня и завершится 11 июля. Турнир проходит в 11 городах по всей Европе. Действующим чемпионом турнира является сборная Португалии.
Чемпионат Европы — 2020. Группа E
Швеция — Словакия — 1:0
Голы: 1:0 — Форсберг, 77.
Евро-2020,Футбол,Эмиль Форсберг,
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