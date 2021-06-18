Сборная Швеции обыграла Словакию на Евро-2020

Сборная Швеции в рамках чемпионата Европы — 2020 обыграла команду Словакии со счетом 1:0. Единственный мяч был забит Эмилем Форсбергом на 77-й минуте. 57% времени мячом владели словаки.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Шведы ударили по воротам 13 раз и четырежды попали в створ. Сборная Словакии нанесла десять ударов, ни один из которых не достиг цели.

По угловым также выиграли шведы, в активе которых три подачи с угла поля против шести у словаков.

Таким образом, сборная Швеции вышла на первое место в группе E, имея в активе четыре очка. Словаки остались с тремя баллами и располагаются на второй строчке. Испания и Польша идут на третьем и четвертом местах, имея в активе по одному очку, но у них еще есть очная встреча в запасе.

23 июня сборная Швеции сыграет с Польшей, а сборная Словакии в этот же день проведет матч против испанской команды.

Чемпионат Европы стартовал 11 июня и завершится 11 июля. Турнир проходит в 11 городах по всей Европе. Действующим чемпионом турнира является сборная Португалии.

Чемпионат Европы — 2020. Группа E

Швеция — Словакия — 1:0