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Чемпионат Европы по футболу 2020

У футболиста сборной Шотландии Гилмора обнаружен коронавирус

ТАССиещё 4
30 минут назад
Тест на коронавирус полузащитника сборной Шотландии по футболу Билли Гилмора дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба сборной.
У футболиста сборной Шотландии Гилмора выявили COVID
Фото: © EPA-EFE/Laurence Griffiths© EPA-EFE/Laurence Griffiths
Сообщается, что игрок будет изолирован на 10 дней и пропустит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы против команды Хорватии, который пройдет 22 июня в Глазго. На чемпионате Европы Гилмор вышел в стартовом составе матча второго тура со сборной Англии (0:0) и был заменен на 76-й минуте.
Сборная Шотландии занимает последнее, четвертое место в группе D, набрав одно очко. Столько же очков в активе команды Хорватии. На первом месте находится сборная Чехии (4), на втором - Англии (4).
Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.
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