У футболиста сборной Шотландии Гилмора выявили COVID

Тест на коронавирус полузащитника сборной Шотландии по футболу Билли Гилмора дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Сообщается, что игрок будет изолирован на 10 дней и пропустит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы против команды Хорватии, который пройдет 22 июня в Глазго. На чемпионате Европы Гилмор вышел в стартовом составе матча второго тура со сборной Англии (0:0) и был заменен на 76-й минуте.