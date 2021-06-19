Венгрия отобрала очки у Франции на Евро-2020

Сборная Франции избежала поражения от Венгрии во втором туре группового этапа Евро-2020. Встреча, которая проходила на «Пушкаш-Арене» в Будапеште, завершилась со счетом 1:1

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18 июня The Times сообщал о том, что финал чемпионата Европы могут перенести из Лондона в Будапешт.

На 26-ой минуте встречи нападающий венгерской сборной Адам Салаи получил тепловой удар и был заменен. Здоровью и жизни 33-летнего форварда ничего не угрожает.

Сборная Франции не проигрывает на крупных турнирах с 2016 года. Тогда в финале домашнего Евро французы уступили португальцам, пропустив единственный гол в добавленное время от Португалии.

На прошлом чемпионате Европы в 2016 году венгерская сборная вылетела в 1/8 финала, проиграв Бельгии 0:4.

Следующий матч французская сборная проведет 23 июня против Португалии в Будапеште. В этот же день венгры сыграют против сборной Германии на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Две лучших команды из каждой группы выходят в 1/8 финала, где к ним присоединятся четыре лучших сборных из шести, занявшие третьи места в своих группах.