Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Венгрия отобрала очки у Франции на Евро-2020

Спорт день за днем
2 часа назад
Сборная Франции избежала поражения от Венгрии во втором туре группового этапа Евро-2020. Встреча, которая проходила на «Пушкаш-Арене» в Будапеште, завершилась со счетом 1:1
Венгрия отобрала очки у Франции на Евро-2020
Фото: EPAEPA
18 июня The Times сообщал о том, что финал чемпионата Европы могут перенести из Лондона в Будапешт.
На 26-ой минуте встречи нападающий венгерской сборной Адам Салаи получил тепловой удар и был заменен. Здоровью и жизни 33-летнего форварда ничего не угрожает.
Сборная Франции не проигрывает на крупных турнирах с 2016 года. Тогда в финале домашнего Евро французы уступили португальцам, пропустив единственный гол в добавленное время от Португалии.
На прошлом чемпионате Европы в 2016 году венгерская сборная вылетела в 1/8 финала, проиграв Бельгии 0:4.
Следующий матч французская сборная проведет 23 июня против Португалии в Будапеште. В этот же день венгры сыграют против сборной Германии на «Альянц Арене» в Мюнхене.
Две лучших команды из каждой группы выходят в 1/8 финала, где к ним присоединятся четыре лучших сборных из шести, занявшие третьи места в своих группах.
После двух туров Франция занимает промежуточное первое место в своей группе, набрав 4 очка. Венгрия имеет в своем активе 1 очко и занимает третью строчку.
Евро-2020,Адам Салаи,Газета The Times,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители