Венгрия отобрала очки у Франции на Евро-2020

Сборная Франции избежала поражения от Венгрии во втором туре группового этапа Евро-2020. Встреча, которая проходила на «Пушкаш-Арене» в Будапеште, завершилась со счетом 1:1
18 июня The Times сообщал о том, что финал чемпионата Европы могут перенести из Лондона в Будапешт.
На 26-ой минуте встречи нападающий венгерской сборной Адам Салаи
получил тепловой удар и был заменен. Здоровью и жизни 33-летнего форварда ничего не угрожает.
Сборная Франции не проигрывает на крупных турнирах с 2016 года. Тогда в финале домашнего Евро французы уступили португальцам, пропустив единственный гол в добавленное время от Португалии.
На прошлом чемпионате Европы в 2016 году венгерская сборная вылетела в 1/8 финала, проиграв Бельгии 0:4.
Следующий матч французская сборная проведет 23 июня против Португалии в Будапеште. В этот же день венгры сыграют против сборной Германии на «Альянц Арене» в Мюнхене.
Две лучших команды из каждой группы выходят в 1/8 финала, где к ним присоединятся четыре лучших сборных из шести, занявшие третьи места в своих группах.
После двух туров Франция занимает промежуточное первое место в своей группе, набрав 4 очка. Венгрия имеет в своем активе 1 очко и занимает третью строчку.