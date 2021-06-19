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Чемпионат Европы по футболу 2020

На Евро-2020 установили рекорд по голам в собственные ворота

ТК «Звезда»иещё 7
23 минуты назад
На чемпионате Европы по футболу установили новый рекорд по количеству голов, забитых в собственные ворота. Статистика и соответствующая информация размещена на официальном сайте турнира.
На Евро установили рекорд по голам в свои ворота
Фото: ReutersReuters
На данный момент футболисты Евро-2020 забили пять мячей в свои ворота. Первый автогол произошел в матче команд Италии и Турции – тогда «отличился» турецкий футболист Мерих Демирал. После этого представитель команды Польшы Войчех Шченсны поразил свои ворота в матче со Словакией, а немецкий защитник Матс Хуммельс – в ходе игры против Германии.
Однако чемпионами по автоголам Евро-2020 на данный момент являются португальцы. В матче против Германии Рафаэл Геррейру и Рубен Диаш забили целых два мяча в ворота своей команды. Примечательно, что португальцы смогли дважды поразить собственные ворота всего за четыре минуты игры.
Прежний рекорд был поставлен на Евро-2016, тогда в течение турнира было забито три автогола, уточняет «Спорт-экспресс».
Евро-2020,Рубен Диаш,Рафаэл Геррейру,
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