На Евро установили рекорд по голам в свои ворота

На чемпионате Европы по футболу установили новый рекорд по количеству голов, забитых в собственные ворота. Статистика и соответствующая информация размещена на официальном сайте турнира.

На данный момент футболисты Евро-2020 забили пять мячей в свои ворота. Первый автогол произошел в матче команд Италии и Турции – тогда «отличился» турецкий футболист Мерих Демирал. После этого представитель команды Польшы Войчех Шченсны поразил свои ворота в матче со Словакией, а немецкий защитник Матс Хуммельс – в ходе игры против Германии.