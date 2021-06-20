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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Евро-2020»: две сенсации и триумф «Немецкой машины»

BFM.RU
2 часа назад
Французы потеряли очки с Венгрией — 1:1, Испания — с Польшей, и тоже 1:1. А действующие чемпионы Европы рискнули сыграть на встречных курсах со сборной Германии.
Сенсации и триумф «Немецкой машины»: Чем запомнится Евро-2020
Фото: ReutersReuters
Немцы вышли на поле, уже зная, что французы с трудом отыгрались с хозяевами арены в Будапеште, венгры вообще выиграли первый тайм. Но то же самое знали и португальцы, понимая, что ничья сохранит им классные шансы на плей-офф. Их ставка на схему 4-4-2, против тактического рисунка с тремя центрбеками у команды Йоахима Лёва, поначалу себя оправдала. Выдержав натиск соперника, Роналду и компания быстро организовали первый мяч. Контрвыпад Жоты и Криштиану завершился очередным, третьим на турнире, голом самого богатого футболиста планеты. Но Бундестим не сдалась и устроила действующим чемпионам Европы сущий ад. Еще и творчески подошли к процессу. Немецкие форварды — Гнабри, Хаверц и Мюллер — замордовали классическое построение соперника «в линию», раз за разом оттягивая защитников на себя. А в освободившееся пространство врывался реактивный Госенс. В «Аталанте» он «выжигает» всю бровку, на сей раз его скорость пригодилась и сборной. Постоянное численное преимущество на фланге, за счет подключений Госенса, привело к тому, что обезумевшие до «звездочек в глазах» португальцы еще до перерыва дважды срезали мяч в свои ворота. А в начале второго тайма, в течение девяти минут Робин Госенс сперва ассистировал Хаверцу, а затем лично похоронил надежды подопечных Фернанду Сантуша. Роналду с Жотой успели один мяч отквитать, но итоговый счет — 4:2 в пользу ФРГ. Она — снова в игре, и не просто в игре, а теперь — чуть ли не главный претендент на титул. Лишь бы выйти из группы. После двух туров в квартете F четыре очка набрали французы, Германия и Португалия имеют по три и один балл в активе венгров. Даже у них есть шанс на плей-офф, в случае победы 23 июня над португальцами.
Теперь Испания. Как и Германия, это самая титулованная команда, у них тоже три «золота» чемпионов Европы. Но после ничьей со шведами, вместо победы — новая потеря очков, на сей раз с поляками. Реплика экс-игрока сборной России, капитана «Зенита» 2001-2003 годов Алексея Игонина:
«Испания могла и не терять очки в этом матче, но, нужно сказать, что Польша играла очень хорошо. Особенно во втором тайме, когда они начали прессинговать. И вот эти великие проценты владения мячом ... ну, сегодня у испанцев в этом компоненте — явно не рекорд. И проблемы у них действительно были. Польша показала, что против испанцев играть можно».
Беда Furia Roja — она чересчур однообразна: все время стремясь к тики-таке, не находит способа взлома качественной, подвижной обороны. У Польши как раз такая. А в атаке — сработал Роберт Левандовски. Лучший снайпер «Баварии» замкнул головой хороший навес и во втором тайме сравнял счет. Заодно став первым поляком, забивавшим на трех разных чемпионатах Европы (2020, 2016 и 2012). За тур до конца в группе E лидируют шведы — 4 очка. Три у Словакии, два у Испании, Польша набрала пока одно очко.
И о наших. Гол Миранчука номинирован на звание лучшего во втором туре. В воскресенье вечером команда Черчесова вылетает в Копенгаген.
В воскресенье на Euro начинаются игры третьего, заключительного, тура группового этапа. ивторой — вслед за Италией — участник плей-офф от квартета A.
Обе встречи начнутся в одно и то же время — в 19:00. «Матч ТВ» покажет поединок Швейцария-Турция. А битву Италия-Уэльс увидят зрители канала «Россия 1».
Евро-2020,Алексей Игонин,Фернанду Сантуш,Роберт Левандовски,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
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