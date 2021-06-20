Сенсации и триумф «Немецкой машины»: Чем запомнится Евро-2020

Немцы вышли на поле, уже зная, что французы с трудом отыгрались с хозяевами арены в Будапеште, венгры вообще выиграли первый тайм. Но то же самое знали и португальцы, понимая, что ничья сохранит им классные шансы на плей-офф. Их ставка на схему 4-4-2, против тактического рисунка с тремя центрбеками у команды Йоахима Лёва, поначалу себя оправдала. Выдержав натиск соперника, Роналду и компания быстро организовали первый мяч. Контрвыпад Жоты и Криштиану завершился очередным, третьим на турнире, голом самого богатого
футболиста планеты. Но Бундестим не сдалась и устроила действующим чемпионам Европы сущий ад. Еще и творчески подошли к процессу. Немецкие форварды — Гнабри, Хаверц и Мюллер — замордовали классическое построение соперника «в линию», раз за разом оттягивая защитников на себя. А в освободившееся пространство врывался реактивный Госенс. В «Аталанте» он «выжигает»
всю бровку, на сей раз его скорость пригодилась и сборной. Постоянное численное преимущество на фланге, за счет подключений Госенса, привело к тому, что обезумевшие
до «звездочек в глазах» португальцы еще до перерыва дважды срезали мяч в свои ворота. А в начале второго тайма, в течение девяти минут Робин Госенс сперва ассистировал Хаверцу, а затем лично похоронил надежды
подопечных Фернанду Сантуша
. Роналду с Жотой успели один мяч отквитать, но итоговый счет — 4:2 в пользу ФРГ. Она — снова в игре, и не просто в игре, а теперь — чуть ли не главный претендент на титул. Лишь бы выйти из группы. После двух туров в квартете F четыре очка набрали французы, Германия и Португалия имеют по три и один балл в активе венгров. Даже у них есть шанс на плей-офф, в случае победы 23 июня над португальцами.