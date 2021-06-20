Только героизм спасет Россию на Евро-2020

Дания - Россия: прогноз и ставки на матч Евро-2020 21 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
21 июня состоится матч 3-го тура группы B Евро-2020 Дания - Россия. Начало прямой трансляции на Первом канале в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет»
считает фаворитом противостояния датчан. Сделать ставку на победу скандинавской сборной можно с коэффициентом 1.70, что соответствует 58% вероятности. Успех сборной России
аналитики оценили коэффициентом 5.05 (19%), ничья в основное время идёт за 4.20 (23%).
Дания - Россия: какие делать ставки на матч Евро-2020 21 июня
Задачу сборной России на матч с Данией можно сформулировать так: не проиграть. Ничья практически гарантирует нашей сборной выход в плей-офф. Причем, скорее всего, со второй позиции, этому может помешать только Финляндия, если обыграет Бельгию, во что верится с трудом. Но даже если так случится, то 4 очков должно хватить для попадания в 1/8 финала и с третьего места в группе. Разумеется, выведет в плей-офф и победа, она гарантирует России второе место в квартете. А вот поражение, скорее всего оставит нашу команду за бортом Евро. Минимальное поражение еще может дать шансы, но скорее теоретические, а вот если Россия проиграет в 2 мяча или больше - это гарантированный вылет.
Что до датчан, то их на этом чемпионате очень жаль. Сначала трагедия с Кристианом Эриксеном
, которая обернулась поражением от финнов - слишком деморализованной выглядела команда, которая, конечно, думала только о том, чтобы полузащитник выкарабкался. К счастью, ему это удалось. Затем матч с Бельгией, где Дания полностью переигрывала соперника на протяжении 45 минут и забила отличный мяч, а могла и больше. Но гениальный Кевин Де Брёйне вышел на поле и перевернул встречу. Таким образом, у Дании сейчас 0 очков. Единственный шанс скандинавской сборной - обыгрывать Россию как можно крупнее и надеяться, что этого хватит для выхода из группы. А точнее, надеяться на сборную Бельгии, которая может помочь датчанам и переиграть финнов.
Пока что игра сборной России не убеждает, команду критикуют и, надо сказать, критика обоснована. Хорошо, что удалось победить финнов, но игра команды особенной радости не вызвала. Все решил микроскопический офсайд у Джоэла Похьянпало и индивидуальное мастерство Алексея Миранчука
. Впрочем, возможно, в решающий момент наша сборная сможет собраться и показать свою лучшую игру?
Вполне возможно, что голов будет много. Наверняка датчане сразу побегут вперед, а Россия сыграет вторым номером. Если нашей команде удастся большую часть матча сдерживать Данию, то те будут оголять тылы, а наши атакующие игроки будут использовать пространство. Если же счет будет не в нашу пользу, раскрываться придется уже России. И в таком случае голы тоже могут быть. БК «Фонбет» предлагает на ТБ 2.5 гола коэффициент 1.95
.
Кроме того, можно рискнуть и сделать классическую ставку на то, что второй тайм будет результативнее первого. В первом игровом отрезке команды еще не будут рисковать, а вот после перерыва либо одной, либо же другой команде хочешь-не хочешь, а придется идти вперед, что приведет к голевым моментам. Букмекер «Фонбет» предлагает на то, что второй тайм будет более результативным в сравнении с первым, коэффициент 2.00. Если поставите 1000 рублей - сможете удвоить ставку в случае успеха.