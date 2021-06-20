Только героизм спасет Россию на Евро-2020

Дания - Россия: прогноз и ставки на матч Евро-2020 21 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

Дания - Россия: какие делать ставки на матч Евро-2020 21 июня

Задачу сборной России на матч с Данией можно сформулировать так: не проиграть. Ничья практически гарантирует нашей сборной выход в плей-офф. Причем, скорее всего, со второй позиции, этому может помешать только Финляндия, если обыграет Бельгию, во что верится с трудом. Но даже если так случится, то 4 очков должно хватить для попадания в 1/8 финала и с третьего места в группе. Разумеется, выведет в плей-офф и победа, она гарантирует России второе место в квартете. А вот поражение, скорее всего оставит нашу команду за бортом Евро. Минимальное поражение еще может дать шансы, но скорее теоретические, а вот если Россия проиграет в 2 мяча или больше - это гарантированный вылет.