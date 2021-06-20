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Чемпионат Европы по футболу 2020

Почетный президент РФС заявил, что футбол стал неинтересным

Газета.Ru
1 час назад
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу зрелищности матчей чемпионата Европы по футболу — 2020.
Вячеслав Колосков: не получаю удовольствия от просмотра матчей Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Честно говоря, я не получаю удовольствие от просмотра большинства матчей Евро-2020. Я смотрю практически все игры, и меня возмущает вот это катание мяча. Примерно 60% от игрового времени эти выдающиеся футболисты катают мяч на своей половине поля: назад-поперек-поперек-назад. А как только теряют контроль, так другие начинают перекатывать. Футбол стал неинтересным. Французы провели неплохой матч первый, Германия вчера сыграла здорово, итальянцы в обоих встречах были хороши, а в остальном все было довольно средне. Поэтому никакого восторженного состояния души у меня нет.
Что касается нашей команды, то она действует прагматично. В ее игре нет фантазии, нет изюминки, нет проявления какого-либо мастерства индивидуального, каких-то сюрпризов для тренера, импровизации. Она команда-прагматик, матч с финнами показал, что подобная игра имеет право на существование. Черчесов исходит из того, кто у него есть в составе. У него нет таких мастеров, как у той же Бельгии, например, или Франции. Поэтому он работает с теми футболистами, что у него есть, правильно их готовит, правильно настраивает, и выстраивает тактику», — сказал Колосков «Газете.Ru».
Ранее Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча между Россией и Данией на Евро-2020.
Евро-2020,Футбол,Вячеслав Колосков,РФС,Газета.Ru,
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