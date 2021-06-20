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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дзюба стал лидером Евро-2020 по количеству офсайдов

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Капитан сборной России Артем Дзюба на момент 20 июня лидирует на чемпионате Европы – 2020 по количеству офсайдов. На счету российского форварда 5 попаданий в положение вне игры, информирует официальный сайт УЕФА.
Дзюба стал лидером Евро-2020 по количеству офсайдов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Второй результат показал швейцарский нападающий Марио Гавранович, который оказывался в положении вне игры четыре раза.
Отметим, что за два проведенных матча Дзюба помимо пяти офсайдов отличился одной голевой передачей.
Сборная России продолжает готовиться к своему заключительному матчу группового этапа чемпионата Европы — 2020.
Напомним, что встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.
Россияне располагаются на второй строчке группы B, а датчане идут последними.
Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что есть вопросы по состоянию двух футболистов перед матчем с Данией.
Евро-2020,Футбол,Марио Гавранович,Артем Дзюба,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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