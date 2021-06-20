Дзюба стал лидером Евро-2020 по количеству офсайдов

Капитан сборной России Артем Дзюба на момент 20 июня лидирует на чемпионате Европы – 2020 по количеству офсайдов. На счету российского форварда 5 попаданий в положение вне игры, информирует официальный сайт УЕФА.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Второй результат показал швейцарский нападающий Марио Гавранович , который оказывался в положении вне игры четыре раза.

Отметим, что за два проведенных матча Дзюба помимо пяти офсайдов отличился одной голевой передачей.

Сборная России продолжает готовиться к своему заключительному матчу группового этапа чемпионата Европы — 2020.

Напомним, что встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Россияне располагаются на второй строчке группы B, а датчане идут последними.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.