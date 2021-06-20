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Чемпионат Европы по футболу 2020

Сборная Италии повторила рекордную беспроигрышную серию

RT на русском
1 час назад
Сборная Италии по футболу продлила свою беспроигрышную серию и повторила исторический рекорд национальной команды.
Италия выиграла третий матч на Евро подряд
Фото: ReutersReuters
Благодаря победе над Уэльсом в матче третьего тура группового этапа Евро-2020, беспроигрышная серия итальянской команды достигла отметки в 30 матчей, что является повторением рекорда сборной Италии.
В период с 1935 по 1939 год итальянцы не проигрывали 30 матчей под руководством Витторио Поццо.
Ранее сообщалось, что Италия победила Уэльс на Евро-2020.
Евро-2020,Футбол,
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