Италия выиграла третий матч на Евро подряд

Сборная Италии по футболу продлила свою беспроигрышную серию и повторила исторический рекорд национальной команды.

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Благодаря победе над Уэльсом в матче третьего тура группового этапа Евро-2020, беспроигрышная серия итальянской команды достигла отметки в 30 матчей, что является повторением рекорда сборной Италии.

В период с 1935 по 1939 год итальянцы не проигрывали 30 матчей под руководством Витторио Поццо.