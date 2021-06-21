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Чемпионат Европы по футболу 2020

Карасев назначен на матч Германия – Венгрия

Sports.ruиещё 1
1 час назад
Российский арбитр Сергей Карасев будет работать на матче Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.
Карасёв рассудит матч Германия – Венгрия
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ему будут помогать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За ВАР будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати, резервным арбитром стал Данни Маккели из Нидерландов.
Ранее Карасев работал на игре Италия – Швейцария, также он был резервным судьей на матче между Австрией и Северной Македонией.
Восхищаемся судьями на Евро: молниеносный ВАР, правильные решения, минимум вмешательств в игру
Евро-2020,Максим Гаврилин,Игорь Демешко,Сергей Карасев,
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