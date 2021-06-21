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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Выйдем и победим Россию»: датчане о решающем матче Евро-2020

Мария Иванова
1 час назад
Газета «Спорт-Экспресс» собрала заявления, сделанные тренером и футболистами сборной Дании перед игрой с российской командой. Датчане похвалили россиян, но пообещали остаться на Евро-2020.
«Выйдем и победим Россию»: датчане о решающем матче Евро-2020
Фото: ReutersReuters
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн отметил, что его команда «замечательно» сыграла с Бельгией.
«Да, у нас нет ни одного очка, но мы концентрируемся на следующей игре. Если победим сборную России, то сможем пройти дальше. Мы очень хотим выиграть. По сути, для нас Евро начинается сейчас», - подчеркнул он.
По мнению Юльманна, российская сборная хорошо играет, «когда ей это нужно». Датчане уважают российскую команду и считают россиян сильными соперниками, сказал он.
«Мы знаем, как играет Дзюба, как играет Миранчук из «Аталанты». Они замечательные футболисты. Посмотрим, будет ли играть Марио Фернандес», - отметил тренер.
Наставник датчан добавил, что российских игроков часто недооценивают, хотя они показывают «высококачественный футбол».
Защитник сборной Дании Янник Вестергор добавил, что игра его команды со сборной Бельгии подтверждает высокий уровень датчан.
«Мы выйдем и победим сборную России. < > В понедельник мы покажем тот же уровень, победим Россию, а потом посмотрим, что будет дальше», - заявил он.
Сборные России и Дании встретятся на стадионе «Паркен» в Копенгагене 21 июня. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Ранее сборная РФ потерпела поражение от Бельгии (0:3) и обыграла Финляндию (1:0). Датчане уступили Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2).
29-летнего полузащитника датчан Кристиана Эриксена экстренно госпитализировали во время матча с Финляндией. Футболист упал на газон и не смог подняться, с поля его унесли врачи. Сообщалось, что у игрока произошла остановка сердца. Эриксена удалось реанимировать после массажа сердца.
Евро-2020,Янник Вестергор,Кристиан Эриксен,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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