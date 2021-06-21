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Чемпионат Европы по футболу 2020

Австрия обыграла Украину и со второго места вышла в плей-офф Евро-2020

Спорт-Экспресс
24 минуты назад
Сборная Украины уступила команде Австрии (0:1) в матче третьего тура группового турнира Евро-2020.
Австрия обыграла Украину и вышла в плей-офф Евро
Фото: ReutersReuters
На 21-й минуте счет в матче открыл Феликс Баумгартнер. На 33-й минуте его заменили из-за травмы.
Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020. У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах.
Сборная Македонии не набрала ни одного очка и покидает турнир. В заключительном матче Македонцы уступили сборной Нидерландов. «Оранжевые» выиграли все три матча в группе и заняли первое место.
В 1/8 финала Австрия сыграет со сборной Италии.
Евро-2020
Группа С
3-й тур
Украина — Австрия — 0:1 (0:1)
Евро-2020,
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