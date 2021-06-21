Австрия обыграла Украину и вышла в плей-офф Евро

Сборная Украины уступила команде Австрии (0:1) в матче третьего тура группового турнира Евро-2020.

Фото: Reuters Reuters

На 21-й минуте счет в матче открыл Феликс Баумгартнер. На 33-й минуте его заменили из-за травмы.

Австрия набрала шесть очков и заняла второе место в группе С. Команда напрямую вышла в плей-офф Евро-2020. У украинцев три очка и третья позиция. Их судьба определится после завершения турнира во всех группах.

Сборная Македонии не набрала ни одного очка и покидает турнир. В заключительном матче Македонцы уступили сборной Нидерландов. «Оранжевые» выиграли все три матча в группе и заняли первое место.

В 1/8 финала Австрия сыграет со сборной Италии.

Евро-2020

Группа С

3-й тур