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Чемпионат Европы по футболу 2020

Нидерланды разгромили Северную Македонию в матче Евро-2020

Soccer News
22 минуты назад
В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Нидерланды разгромили Северную Македонию со счетом 3:0.
Нидерланды разгромили Северную Македонию
Фото: ReutersReuters
Победу голландцам принесли дубль Жоржиньо Вейналдума и гол Мемфиса Депая.
Нидерланды выиграли три матча из трех и с девятью очками заняли первое место в группе В. Северная Македония не набрала ни одного очка и финишировала на четвертом месте.
Северная Македония – Нидерланды - 0:3 (0:1) Голы: Депай, 24 - 0:1, Вейналдум, 51 - 0:2, Вейналдум, 58 - 0:3
Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Муслиу, Ристовски, Алиоски, Элмаз, Барди (Стояновски, 78), Трайковски (Хасани, 68), Адеми (Николов, 79), Тричковски (Чурлинов, 56), Пандев (Костадинов, 69).
Нидерланды: Стекеленбург, Думфрис (Бергейс, 46), Блинд, де Лигт, ван Анхолт, Вейналдум, Гравенберх, де Йонг (Гакпо, 79), де Врей (Тимбер, 46), Депай (Вегорст, 66), Мален (Промес, 66).
Евро-2020,
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