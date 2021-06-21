Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

"Судьбоносный матч": русские заставили датчан сменить тон

Вероника Полынина
1 час назад
Датчане испугались сборную России по футболу после реакции российских СМИ на заявление игрока датской команды Юссуфа Поульсена.
"Судьбоносный матч": русские заставили датчан сменить тон
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше», - заявил Поульсен.
В России его высказывание сочли унизительным и хамским, а издание «Чемпионат» призвало «наказать датчан за их длинные языки».
Дания полностью зависит от победы над Россией на чемпионате Европы, пишет датское издание Nettavisen.
Датские СМИ называют матч с Россией «судьбоносным», а игроки сборной открыто заявляют, что больше всего опасаются на поле Артема Дзюбы, Алексея Миранчука и Александра Головина.
«Я думаю, что российский футбол иногда недооценивают, но, когда россияне играют на полную мощность, они определенно показывают высокий класс», - заявил тренер национальной сборной Дании Каспер Юльманд в попытке сгладить острые углы после скандала с Поульсеном.
Впрочем, помимо громких заявлений датских игроков у российских болельщиков есть и другие поводы для негодования.
Из-за ситуации с коронавирусом лишь очень немногие российские болельщики будут иметь возможность увидеть матч с датчанами вживую на стадионе. Болельщикам, прибывающим из России, не разрешат въехать в Данию без предварительного карантина. В посольстве РФ в Копенгагене уже назвали решение датских властей русофобским.
Матч Россия-Дания состоится 21 июня в 22.00 на стадионе «Паркен» в Копенгагене.
Евро-2020,Алексей Миранчук,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
64
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители