"Судьбоносный матч": русские заставили датчан сменить тон

Датчане испугались сборную России по футболу после реакции российских СМИ на заявление игрока датской команды Юссуфа Поульсена.

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«Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше», - заявил Поульсен.

В России его высказывание сочли унизительным и хамским, а издание «Чемпионат» призвало «наказать датчан за их длинные языки».

Дания полностью зависит от победы над Россией на чемпионате Европы, пишет датское издание Nettavisen.

Александра Головина. Датские СМИ называют матч с Россией «судьбоносным», а игроки сборной открыто заявляют, что больше всего опасаются на поле Артема Дзюбы, Алексея Миранчука

«Я думаю, что российский футбол иногда недооценивают, но, когда россияне играют на полную мощность, они определенно показывают высокий класс», - заявил тренер национальной сборной Дании Каспер Юльманд в попытке сгладить острые углы после скандала с Поульсеном.

Впрочем, помимо громких заявлений датских игроков у российских болельщиков есть и другие поводы для негодования.

Из-за ситуации с коронавирусом лишь очень немногие российские болельщики будут иметь возможность увидеть матч с датчанами вживую на стадионе. Болельщикам, прибывающим из России, не разрешат въехать в Данию без предварительного карантина. В посольстве РФ в Копенгагене уже назвали решение датских властей русофобским.