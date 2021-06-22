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Чемпионат Европы по футболу 2020

Прогнозы и ставки на Португалия - Франция: Мбаппе не сможет отцепить Роналду от плей-офф Евро-2020

Партнерский материал
1 час назад
23 июня в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 сыграют сборные Франции и Португалии. Одна из самых ярких вывесок группового этапа, ждем классной игры! Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

Португалия - Франция: прогноз и ставки на матч Евро-2020 23 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

23 июня в Будапеште состоится матч 3-го тура группы F Евро-2020 Португалия - Франция. Начало прямой трансляции на «Россия 1» в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния французов. Сделать ставку на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 2.35, что соответствует 42% вероятности. Успех сборной Португалии аналитики оценили коэффициентом 4.05 (24%), ничья в основное время идёт за 2.85 (34%).
Эксперты не ждут высокой результативности в матче чемпионата Европы по футболу Португалия - Франция. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.62, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.30. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Португалия - Франция: какие делать ставки на матч Евро-2020 23 июня

Обе команды пока не показали всего, на что способны, на этом турнире. Португальцы с огромным трудом дожали команду Венгрии в последние 10 минут матча, счёт 3:0 не должен вводить в заблуждение. С другой стороны, именно эта крупная победа сейчас позволяет португальцам чувствовать себя уверенно с точки зрения перспектив на плей-офф. Сейчас они опережают в таблице команд, занимающих третьи места в группах, сборные Украины и Финляндии. И могут пролететь мимо 1/8 финала только в том случае, если проиграют Франции крупно. Во втором матче с Германией Криштиану Роналду и компания выглядели не безнадежно, но слабее соперника.
Что до Франции, то они сначала очень уверенно переиграли Германию, а вот затем потеряли очки в матче с Венгрией. Победи они в той игре - матч против Португалии превращался бы в товарищеский для них. А теперь нужно играть на победу, все-таки надеяться на то, что Венгрия устоит в матче против Германии, не стоит.
На что ставить в таком матче? Вполне можно проверить верховой сценарий. Те же португальцы показали, что и забить могут, и в обороне напортачить. Есть ощущение, что в этой игре, которая все же не имеет для команд статус решающей, мы увидим яркий футбол. Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 3 гола, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.32.
Если говорить об исходе, то всё же более вероятной представляется победа Франции. Память о финале Евро-2016 ещё жива. Да и для Португалии это совершенно не будет означать вылет с турнира, если только поражение будет очень крупным. Как команда французы выглядят пока более сбалансированно. БК «Фонбет» предлагает на победу Франции коэффициент 2.35.
Ну и раз мы предсказываем верховой матч, то можно проверить и ставку на то, что забить смогут обе команды. Коэффициент на такой исход 1.88. Посмотрим, воплотят ли её в жизнь Киллиан Мбаппе и Криштиану Роналду. Да и вернувшийся в сборную Франции Карим Бензема ещё не сказал своего слова на этом турнире. Поставите 1000 рублей в БК «Фонбет» на то, что обе команды забьют, получите 1880 рублей на выплату в случае успеха.
Евро-2020,Видео,Карим Бензема,Криштиану Роналду,Фонбет,
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