Португалия - Франция: прогноз и ставки на матч Евро-2020 23 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

Португалия - Франция: какие делать ставки на матч Евро-2020 23 июня

Что до Франции, то они сначала очень уверенно переиграли Германию, а вот затем потеряли очки в матче с Венгрией. Победи они в той игре - матч против Португалии превращался бы в товарищеский для них. А теперь нужно играть на победу, все-таки надеяться на то, что Венгрия устоит в матче против Германии, не стоит.