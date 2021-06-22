Обе команды пока не показали всего, на что способны, на этом турнире. Португальцы с огромным трудом дожали команду Венгрии в последние 10 минут матча, счёт 3:0 не должен вводить в заблуждение. С другой стороны, именно эта крупная победа сейчас позволяет португальцам чувствовать себя уверенно с точки зрения перспектив на плей-офф. Сейчас они опережают в таблице команд, занимающих третьи места в группах, сборные Украины и Финляндии. И могут пролететь мимо 1/8 финала только в том случае, если проиграют Франции крупно. Во втором матче с Германией Криштиану Роналду
и компания выглядели не безнадежно, но слабее соперника.