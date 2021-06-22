На Украине попросили УЕФА забрать у Петербурга матчи Евро

При этом официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране. В связи с этим, с 17 июня в Петербурге введены новые ограничительные меры.
Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников чемпионата Евро-2020 по футболу, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города», — написал Гончаренко в «Фэйсбуке», прикрепив фото направленного в УЕФА письма.