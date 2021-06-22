На Украине попросили УЕФА забрать у Петербурга матчи Евро

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«Обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с новой волной коронавир

Петербург — один из городов, принимающих Евро-2020 по футболу. На стадионе в городе должны пройти ещё два матча.

При этом официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране. В связи с этим, с 17 июня в Петербурге введены новые ограничительные меры.