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Чемпионат Европы по футболу 2020

На Украине просят УЕФА забрать у Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро

Чемпионат.comиещё 9
2 часа назад
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с просьбой забрать у Санкт-Петербурга право проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу из-за обострившейся ситуации с коронавирусом.
На Украине попросили УЕФА забрать у Петербурга матчи Евро
Фото: ТАССТАСС
«Обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с новой волной коронавир
Петербург — один из городов, принимающих Евро-2020 по футболу. На стадионе в городе должны пройти ещё два матча.
При этом официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране. В связи с этим, с 17 июня в Петербурге введены новые ограничительные меры.
Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников чемпионата Евро-2020 по футболу, просьба рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города», — написал Гончаренко в «Фэйсбуке», прикрепив фото направленного в УЕФА письма.
Евро-2020,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,УЕФА,
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