Валерий Газзаев: такое выступление - унижение для всего нашего футбола

«Такое выступление сборной — это унижение для всего нашего футбола. Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать», — рассказал Газзаев в интервью «СЭ».
«Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018».