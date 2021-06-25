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Чемпионат Европы по футболу 2020

Газзаев назвал игру сборной России унижением всего российского футбола

Просто Про Спортиещё 6
1 час назад
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал выступление команды на Евро-2020.
Валерий Газзаев: такое выступление - унижение для всего нашего футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Такое выступление сборной — это унижение для всего нашего футбола. Наша команда выглядела одной из самых слабых на Евро-2020. К сожалению, это надо признать», — рассказал Газзаев в интервью «СЭ».
«Бросалась в глаза огромная разница между игрой на первенстве мира-2018 и на этом чемпионате Европы. Если мы сначала вышли на высокий уровень, а потом упали с него, значит, то выступление было случайностью и никакой стабильности нет? Об этом стоит задуматься. Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018».
Напомним, что сборная России на Евро-2020 проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и с одной победой над Финляндией (1:0) заняла последнее место в группе.
ID, [25.06.21 17:11] [Переслано от Даша Зарецкая]
Евро-2020,Футбол,Валерий Газзаев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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