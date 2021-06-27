Хорватия - Испания: прогноз и ставки на матч Евро-2020 28 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

28 июня в Копенгагене состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия - Испания. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 19:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния испанцев. Сделать ставку на победу команды Луиса Энрике можно с коэффициентом 1.60, что соответствует 61% вероятности. Успех сборной Хорватии аналитики оценили коэффициентом 7.10 (14%), ничья в основное время идёт за 3.85 (25%).

Сделать ставку на проход Испании в четвертьфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно с коэффициентом 1.25, а на Хорватию можно поставить за 4.00.

Эксперты не ждут высокой результативности в матче чемпионата Европы по футболу Хорватия - Испания. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.77, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.05. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Хорватия - Испания: какие делать ставки на матч Евро-2020 28 июня

Обе команды не блеснули на групповом этапе. Хорватия, которая, как может, оттягивает смену поколений, прошла в плей-офф благодаря победе над Шотландией и ничьей с командой Чехии. Но эта игра далека от образца трехлетней давности, который принес балканцем финал чемпионата мира. Лука Модрич постарел и хотя его гениальные решения никуда не делись, в плане физической готовности заметен спад. Иван Ракитич за сборную больше не играет. Ну а молодёжь пока не готова взять на себя лидерство, хотя у Николы Влашича в игре с Шотландией это получилось. Но был ли это разовый всплеск или футболист ЦСКА готов взвалить на себя ношу вожака стаи? Посмотрим в матче с Испанией.

У команды Луиса Энрике тоже идет смена поколений и пока это происходит болезненно. В группе испанцы не смогли обыграть Швецию и Польшу, хотя в обоих матчах владели мячом больше 80% времени. Под горячую руку попала Словакия, которая держалась полчаса. Но затем нелепый автогол соорудил вратарь Мартин Дубравка и словаки рассыпались. 5:0 - такой результат, конечно, придаст испанцам уверенности, но соперник у них сейчас на порядок сильнее.

Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут выявить победителя за 90 минут. На групповой стадии не показалось, что Хорватия имеет большие проблемы с физической готовностью. Они будут методично отбиваться и ждать своего шанса. Конечно, у Испании будут голевые моменты, но Альваро Мората реализует в лучшем случае один из пяти своих шансов. Так что стоит попробовать сыграть здесь ничью в основное время. БК «Фонбет» предлагает на такое развитие событий коэффициент 3.8 5.