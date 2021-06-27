Обе команды не блеснули на групповом этапе. Хорватия, которая, как может, оттягивает смену поколений, прошла в плей-офф благодаря победе над Шотландией и ничьей с командой Чехии. Но эта игра далека от образца трехлетней давности, который принес балканцем финал чемпионата мира. Лука Модрич
постарел и хотя его гениальные решения никуда не делись, в плане физической готовности заметен спад. Иван Ракитич
за сборную больше не играет. Ну а молодёжь пока не готова взять на себя лидерство, хотя у Николы Влашича
в игре с Шотландией это получилось. Но был ли это разовый всплеск или футболист ЦСКА
готов взвалить на себя ношу вожака стаи? Посмотрим в матче с Испанией.