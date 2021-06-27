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Чемпионат Европы по футболу 2020

Прогнозы и ставки на Хорватия - Испания: скучный матч с непонятным исходом в 1/8 финала Евро-2020

Партнерский материал
2 часа назад
28 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сыграют сборные Хорватии и Испании. Вице-чемпионы мира сразятся с командой, которая владеет мячом больше 80% игрового времени. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

Хорватия - Испания: прогноз и ставки на матч Евро-2020 28 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

28 июня в Копенгагене состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Хорватия - Испания. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 19:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния испанцев. Сделать ставку на победу команды Луиса Энрике можно с коэффициентом 1.60, что соответствует 61% вероятности. Успех сборной Хорватии аналитики оценили коэффициентом 7.10 (14%), ничья в основное время идёт за 3.85 (25%).
Сделать ставку на проход Испании в четвертьфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно с коэффициентом 1.25, а на Хорватию можно поставить за 4.00.
Эксперты не ждут высокой результативности в матче чемпионата Европы по футболу Хорватия - Испания. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.77, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.05. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Хорватия - Испания: какие делать ставки на матч Евро-2020 28 июня

Обе команды не блеснули на групповом этапе. Хорватия, которая, как может, оттягивает смену поколений, прошла в плей-офф благодаря победе над Шотландией и ничьей с командой Чехии. Но эта игра далека от образца трехлетней давности, который принес балканцем финал чемпионата мира. Лука Модрич постарел и хотя его гениальные решения никуда не делись, в плане физической готовности заметен спад. Иван Ракитич за сборную больше не играет. Ну а молодёжь пока не готова взять на себя лидерство, хотя у Николы Влашича в игре с Шотландией это получилось. Но был ли это разовый всплеск или футболист ЦСКА готов взвалить на себя ношу вожака стаи? Посмотрим в матче с Испанией.
У команды Луиса Энрике тоже идет смена поколений и пока это происходит болезненно. В группе испанцы не смогли обыграть Швецию и Польшу, хотя в обоих матчах владели мячом больше 80% времени. Под горячую руку попала Словакия, которая держалась полчаса. Но затем нелепый автогол соорудил вратарь Мартин Дубравка и словаки рассыпались. 5:0 - такой результат, конечно, придаст испанцам уверенности, но соперник у них сейчас на порядок сильнее.
Букмекеры отдают явное предпочтение Испании, тем более, что не сыграет в 1/8 финала Иван Перишич. Атакующий игрок сдал положительный тест на коронавирус и точно пропустит игру с Испанией. Для хорватов это, конечно, потеря. Ход игры здесь предугадать несложно. Испания будет владеть мячом, много перекатывать его с фланга на фланг, ну а хорваты будут стараться строго сыграть в обороне и наказать соперника в контратаке. Вряд ли балканцы развалятся по образу Словакии, даже если пропустят, так что много голов здесь ждать не стоит. Сделать ставку на то, что в матче будет меньше 2.5 гола, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.77.
Можно рискнуть и предположить, что команды не смогут выявить победителя за 90 минут. На групповой стадии не показалось, что Хорватия имеет большие проблемы с физической готовностью. Они будут методично отбиваться и ждать своего шанса. Конечно, у Испании будут голевые моменты, но Альваро Мората реализует в лучшем случае один из пяти своих шансов. Так что стоит попробовать сыграть здесь ничью в основное время. БК «Фонбет» предлагает на такое развитие событий коэффициент 3.8 5.
Кроме того, предлагаем нетривиальную ставку на то, что первую желтую карточку в матче получит футболист сборной Хорватии. Испанцы будут много владеть мячом, поэтому логично, что фолить больше будет балканская сборная. Отсюда и ставка на хорватов. Коэффициент на этот исход - 1.62. Поставите 1000 рублей - получите 1620 в случае успеха.
Евро-2020,Видео,Мартин Дубравка,Никола Влашич,Иван Перишич,Иван Ракитич,Лука Модрич,Луис Энрике,Фонбет,ЦСКА,
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