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Чемпионат Европы по футболу 2020

СМИ: де Бур может быть уволен из сборной Нидерландов по футболу

ТАССиещё 8
40 минут назад
Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Франк де Бур может быть уволен со своего поста в ближайшее время. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
Де Бура уволят из сборной Нидерландов
Фото: EPAEPA
Отмечается, что большинство членов правления Королевского футбольного союза Нидерландов недовольны результатами сборной под руководством де Бура.
27 июня сборная Нидерландов уступила команде Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 0:2. На групповом этапе команда выиграла все три матча. Текущий розыгрыш чемпионата Европы стал первым международным турниром для сборной Нидерландов с 2014 года.
Де Буру 51 год, он возглавляет сборную Нидерландов с 2020 года. Ранее специалист тренировал нидерландский "Аякс", итальянский "Интер", английский "Кристал Пэлас" и американский клуб "Атланта Юнайтед".
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