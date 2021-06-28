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Чемпионат Европы по футболу 2020

Шевченко: Украина добилась результата на Евро-2020. Всё остальное будет большим бонусом

Чемпионат.com
36 минут назад
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил выступление команды на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.
Шевченко: Украина добилась результата на Евро-2020. Всё остальное будет большим бонусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами, мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил. Это физически очень сильная команда, хорошо подготовленная тактически, с квалифицированными футболистами.
Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из неё вышли — команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Всё остальное будет большим бонусом для нас», — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.
Напомним, Украина заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией и стала единственной командой, вышедшей в плей-офф Евро-2020 с этой позиции с тремя очками в активе. В 1/8 финала подопечные Шевченко сыграют со Швецией. Матч пройдёт завтра, 29 июня, в Глазго. Начало — в 22:00 мск.
Евро-2020,Андрей Шевченко,УЕФА,
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