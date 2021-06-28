Как сообщили ТАСС в организации, «нейросети анализировали массив данных с десятками тысяч записей общим объёмом около 10 гигабайт. В него были включены протоколы матчей, данные о комбинациях составов, травмах и даже месте проведения игр с пяти последних чемпионатов Европы.