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Чемпионат Европы по футболу 2020

Российская нейросеть назвала сборную Франции победителем Евро-2020

Говорит Москваиещё 1
1 час назад
Вероятность прогноза компании "Промобот" оценивается в 93%.
Как сообщили ТАСС в организации, «нейросети анализировали массив данных с десятками тысяч записей общим объёмом около 10 гигабайт. В него были включены протоколы матчей, данные о комбинациях составов, травмах и даже месте проведения игр с пяти последних чемпионатов Европы.
Чемпионат Европы завершится 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.
Евро-2020,Видео,СБОРНАЯ РОССИИ,
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