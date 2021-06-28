Как сообщили ТАСС в организации, «нейросети анализировали массив данных с десятками тысяч записей общим объёмом около 10 гигабайт. В него были включены протоколы матчей, данные о комбинациях составов, травмах и даже месте проведения игр с пяти последних чемпионатов Европы.
Чемпионат Европы завершится 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.