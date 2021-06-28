29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 сыграют сборные Англии и Германии. Обе команды не слишком ярко выступили на групповом этапе и теперь кому-то придётся покинуть турнир в самом начале плей-офф. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет»

Англия - Германия: прогноз и ставки на матч Евро-2020 29 июня, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

29 июня в Лондоне состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Англия - Германия. Начало прямой трансляции на Первом канале в 19:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния англичан. Сделать ставку на победу команды Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 2.65, что соответствует 37% вероятности. Успех сборной Германии аналитики оценили коэффициентом 2.90 (34%), ничья в основное время идёт за 3.30 (29%).

Сделать ставку на проход Англии в четвертьфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно с коэффициентом 1.85, а на Германию можно поставить за 1.95.

Эксперты не ждут высокой результативности в матче чемпионата Европы по футболу Англия - Германия. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.75, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.10. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

Англия - Германия: какие делать ставки на матч Евро-2020 29 июня

И та, и другая команда получили изрядную долю критики на групповом этапе. Англичане обыграли Хорватию и Чехию, а также сыграли вничью с Шотландией, но игра команды Гарета Саутгейта далека от идеала. Забивает команда мало, в обороне пока всё хорошо, но с по-настоящему серьёзными соперниками англичане еще не встречались.

Что касается команды Йоахима Лева, то немцы были очень близки к тому, чтобы завершить выступления уже в группе. Сначала Германия по делу проиграла Франции, затем была яркая победа над Португалией, но в игре с Венгрией команда Лева дважды уступала. Венграм не хватило каких-то десяти минут, чтобы удержать победный счет и отправить Германию домой.

И, тем не менее, нельзя говорить о том, что сборная Англии на голову выше своего соперника. Немцы выдали хотя бы один яркий матч - против Португалии, а англичане на первом этапе турнира показали три блеклых игры. Благо, что соперники были не из самых сильных. Шансы команд равны. Так почему бы не поставить на тех, чью победу букмекеры считают менее вероятной? Тем более, что для Лева этот турнир последний во главе сборной, да и всех своих лучших качеств Германия еще не продемонстрировала на этом турнире. А по составу немцы соперникам точно не уступают. Сделать ставку на проход Германии в четвертьфинал в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.95