Путин о Евро-2020: "Мы вынуждены были исполнять обязательства"

Матчи Евро-2020, проходившие в Санкт-Петербурге во время очередной волны коронавируса, не стали отменять «вынужденно». Об этом президент России Владимир Путин
рассказал на «Прямой линии».
По словам Путина, проведение матчей связано с обязательствами РФ по организации турнира.
«Мы вынуждены были исполнять обязательства по организации, которые взяло на себя государство», - подчеркнул президент.
Традиционную «Прямую линию» Путин проводит 30 июня 2021 года.
Среди самых популярных вопросов, которые россияне задают президенту, - вопросы о вакцинации, вероятности новых коронавирусных ограничений, о помощи многодетным семьям и о проблемах ЖКХ.
Принимать вопросы будут вплоть до окончания «Прямой линии» (через мобильное приложение «Москва - Путину», сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), эсэмэски и ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»).