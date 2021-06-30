«Спорт есть спорт»: Путин прокомментировал провал сборных России

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» высказался о плохих результатах сборных по футболу и хоккею, подчеркнув, что потенциал у спортсменов есть.

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Светлана Токарева из Липецка поинтересовалась, как президент относится к «позорным результатам», которые ранее показали на международных соревнования сборная России по футболу, не вышедшая из группы на Евро-2020, и хоккеисты, проигравшие канадцам на чемпионате мира.

«Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, и поражения, и неудачи. Но то, что сборная по хоккею и тем более футболу, не отличились — это факт, который не может остаться незамеченным. В детали и подробности вдаваться не буду, у нас есть специалисты», - заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что необходимо «подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной», и что необходимо изменить.

«Имею в виду и кадровую составляющую. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом. Потенциал у нас есть», — заявил глава государства во время «Прямой линии».

Прямая линия с Владимиром Путиным началась в 12:00. В прямом эфире ее показывали телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», трансляцию также вели радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».