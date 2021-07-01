Напавшего на российского болельщика фаната из Украины арестовали

Российский болельщик Денис Смоленский сообщил об аресте украинского фаната, устроившего потасовку с дракой на матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Швеции и Украины. Слова Смоленского цитирует издание Russia Today.

«Нападавший арестован. Я еще не решил, что буду делать. Даже с мамой не говорил по этому поводу», — передает слова Дениса Смоленского Russia Today.

Напомним, Денис Смоленский пришел на игру Швеция — Украина в футболке сборной России и с национальным флагом. Ряду украинских болельщиков это не понравилось. В результате на трибуне случилась потасовка - Смоленскому порвали футболку и забрали российский флаг.

А ранее российский болельщик Денис Смоленский говорил, что болеет за команду Украины. На встречу в Глазго, которая стартовала в 22:00 по московскому времени, он пришел с двумя друзьями — украинцем и поляком.

Отмечается, что появившийся в кадре болельщик украинской сборной признался, что сам поддерживает российскую команду в интервью одному из YouTube-каналов.

Россиянин в ответ отметил, что Украина – и его страна, но как прекратить конфликт, который сегодня есть между государствами, ему не известно. По словам болельщика, следует жить дружно — «Российской Федерации, Украине, Польше. Мы все вместе!».