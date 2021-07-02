"Спасибо и до свидания": Черчесов ответил на вопрос об отставке

«Как бы спокойно сформулировать, чтобы было правильно понятно. Мы занимаемся непростым государственным делом. С первой секунды я считаю, что это государственную должность, которую надо исполнять. Меня никто сюда не приглашал. В моем понимании это назначение, которое не обсуждается. Это приказ к исполнению. Не думал, что вообще буду тренировать сборную. Не нацеливался и не мечтал. Моя задача была дать добро. Каждый из нас солдат своей страны и мне дали задание, которое я выполняю почти пять лет. Пока я так сформулировал.
По поводу отставки. Возможно, я импульсивный и эмоциональный, но таких решений принимать не должен. Чтобы к чему-то прийти надо всем успокоиться и выдохнуть, а про отставку мы спокойно по-деловому решим. Детального разбора с руководителем не было. Спокойно все обсудим и решим.. Можно сказать спасибо и до свидания. Но надо решать, кто продолжит это дело, мы не в песочнице играем. Мы попали на большой турнир, кот считали домашним. Мы не могли представить, что туда не попадем. Это сделали», — цитирует Черчесова RT.