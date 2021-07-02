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Чемпионат Европы по футболу 2020

Прогнозы и ставки на Бельгия - Италия: в 1/4 финала Евро-2020 Лукаку обидит Манчини

Партнерский материал
1 час назад
2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сыграют сборные Бельгии и Италии. Волей турнирной сетки одни из фаворитов турнира встретятся уже в четвертьфинале. Кому-то придётся покинуть чемпионат Европы уже сегодня. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».
Бельгия - Италия: прогноз и ставки на матч Евро-2020 2 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию
2 июля в Мюнхене состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия - Италия. Начало прямой трансляции на телеканале «Россия 1» в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния итальянцев. Сделать ставку на победу команды Роберто Манчини можно с коэффициентом 2.40, что соответствует 41% вероятности. Успех сборной Бельгии аналитики оценили коэффициентом 3.40 (29%), ничья в основное время идёт за 3.20 (30%).
Сделать ставку на проход Италии в четвертьфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно с коэффициентом 1.67, а на Бельгию можно поставить за 2.20.
Эксперты не ждут высокой результативности в матче чемпионата Европы по футболу Англия - Германия. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.57, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.40. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Бельгия - Италия: какие делать ставки на матч Евро-2020 2 июля

Этот матч был бы отличной вывеской для финала, но так случилось, что команды Бельгии и Италии сыграют между собой уже сейчас. Обе сборные показали довольно высокий уровень футбола на групповом этапе, но в плей-офф пошла первая критика. Бельгийцы размялись в группе, а в 1/8 финала обыграли Португалию со счетом 1:0. Единственный гол забил Торган Азар. Обладая целой россыпью креативных футболистов, бельгийцы получили кучу негатива в свой адрес за прагматичный и даже трусливый футбол во втором тайме. Португальцы нанесли по воротам Тибо Куртуа почти 30 ударов, соперник ответил всего 6, но дальше идет Бельгия.
Главная головная боль Роберто Мартинеса - травмы Кевина Де Брейне и Эдена Азара. Оба должны восстановиться к полуфиналу, но туда еще нужно попасть. Нельзя исключать, что бельгийцы темнят и хотя бы один из этих футболистов выйдет на поле. Но пока все выглядит так, что креатива в игре сборной Бельгии поубавится. Хотя и без этих ребят там есть, кому созидать и забивать. Дрис Мертенс, Торган Азар, Аксель Витцель и, конечно, Ромело Лукаку. По именам у Бельгии большой запас.
Что до Италии, то эта команда просто влюбила в себя всех на групповом этапе. И игра, и атмосфера, и исполнение гимна - все у команды Роберто Манчини было на высочайшем уровне. А вот в матче 1/8 финала с Австрией начались проблемы. В основное время лишь микроскопический офсайд у Марко Арнаутовича спас итальянцев от серьезных неприятностей. Больше 90 минут команд Манчини не могла взломать оборону австрийцев. Дожать получилось лишь в дополнительное время. С Бельгией точно не будет проще, класс этой команды выше.
Ждать суперрезультативной игры здесь явно не стоит. Бельгийцы уже показали, что получив преимущество, не собираются лезть развивать его. Итальянцы же тоже мастера сыграть по счету. Это будет борьба двух систем, в которой все может решить один забитый мяч. Поэтому если и ставить, то на низ. Сделать ставку на то, что в матче будет меньше 2.5 гола, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.57.
Можно рискнуть и сделать ставку на то, что 90 минут командам не хватит, чтобы выявить победителя. Ставки слишком высоки, с шашками наголо здесь не побежит ни та, ни другая команда. Все может решить исполнительское мастерство. Но совершенно нет уверенности, что это будет в основное время. БК «Фонбет» предлагает на ничью в основное время коэффициент 3.20.
Если же говорить о победителе противостояния, то вроде бы напрашивается ставка на Италию. Они и выглядели ярче, и травмы в составе сборной Бельгии должны сказаться. Но Италия все матчи играла дома, а теперь предстоит матч на нейтральном поле. К тому же, с соперником такого калибра итальянцы еще не встречались, а вот у бельгийцев уже была Португалия. Наконец, для золотого поколения сборной Бельгии этот чемпионат - последняя возможность выиграть что-то серьезное. Выше мотивации быть не может. Поэтому ставка на проход Бельгии в полуфинал кажется оправданной. Коэффициент этого исхода - 2.20. Поставите 1000 рублей - получите 2200 рублей в случае успеха.
Евро-2020,Видео,Марко Арнаутович,Эден Азар,Роберто Манчини,Роберто Мартинес,Фонбет,
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