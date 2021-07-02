2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 сыграют сборные Бельгии и Италии. Волей турнирной сетки одни из фаворитов турнира встретятся уже в четвертьфинале. Кому-то придётся покинуть чемпионат Европы уже сегодня. Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет»

Бельгия - Италия: прогноз и ставки на матч Евро-2020 2 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

2 июля в Мюнхене состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия - Италия. Начало прямой трансляции на телеканале «Россия 1» в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния итальянцев. Сделать ставку на победу команды Роберто Манчини можно с коэффициентом 2.40, что соответствует 41% вероятности. Успех сборной Бельгии аналитики оценили коэффициентом 3.40 (29%), ничья в основное время идёт за 3.20 (30%).

Сделать ставку на проход Италии в четвертьфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно с коэффициентом 1.67, а на Бельгию можно поставить за 2.20.

Эксперты не ждут высокой результативности в матче чемпионата Европы по футболу Англия - Германия. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.57, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.40. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

Бельгия - Италия: какие делать ставки на матч Евро-2020 2 июля

Этот матч был бы отличной вывеской для финала, но так случилось, что команды Бельгии и Италии сыграют между собой уже сейчас. Обе сборные показали довольно высокий уровень футбола на групповом этапе, но в плей-офф пошла первая критика. Бельгийцы размялись в группе, а в 1/8 финала обыграли Португалию со счетом 1:0. Единственный гол забил Торган Азар. Обладая целой россыпью креативных футболистов, бельгийцы получили кучу негатива в свой адрес за прагматичный и даже трусливый футбол во втором тайме. Португальцы нанесли по воротам Тибо Куртуа почти 30 ударов, соперник ответил всего 6, но дальше идет Бельгия.

Главная головная боль Роберто Мартинеса - травмы Кевина Де Брейне и Эдена Азара . Оба должны восстановиться к полуфиналу, но туда еще нужно попасть. Нельзя исключать, что бельгийцы темнят и хотя бы один из этих футболистов выйдет на поле. Но пока все выглядит так, что креатива в игре сборной Бельгии поубавится. Хотя и без этих ребят там есть, кому созидать и забивать. Дрис Мертенс, Торган Азар, Аксель Витцель и, конечно, Ромело Лукаку. По именам у Бельгии большой запас.

Что до Италии, то эта команда просто влюбила в себя всех на групповом этапе. И игра, и атмосфера, и исполнение гимна - все у команды Роберто Манчини было на высочайшем уровне. А вот в матче 1/8 финала с Австрией начались проблемы. В основное время лишь микроскопический офсайд у Марко Арнаутовича спас итальянцев от серьезных неприятностей. Больше 90 минут команд Манчини не могла взломать оборону австрийцев. Дожать получилось лишь в дополнительное время. С Бельгией точно не будет проще, класс этой команды выше.

Можно рискнуть и сделать ставку на то, что 90 минут командам не хватит, чтобы выявить победителя. Ставки слишком высоки, с шашками наголо здесь не побежит ни та, ни другая команда. Все может решить исполнительское мастерство. Но совершенно нет уверенности, что это будет в основное время. БК «Фонбет» предлагает на ничью в основное время коэффициент 3.20