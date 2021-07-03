Тренер сборной Украины провел пресс-конференцию на русском языке

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и вице-капитан команды Александр Зинченко провели пресс-конференцию на русском языке перед матчем Украина — Англия в рамках четвертьфинала чемпионата Европы — 2020.

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Во время пресс-конференции и тренер, и футболист отвечали на вопросы на русском языке. Однажды Шевченко перешел на итальянский, так как вопрос задал итальянский журналист.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень напомнил украинским спортсменам о требовании давать интервью на государственном языке.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля на Олимпийском стадионе в Риме. Начало матча в 22.00 мск.

Победитель этой пары в полуфинале встретится с Чехией или Данией 7 июля на лондонском «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф Англия обыграла Германию (2:0).