Определились все полуфиналисты Евро-2020

Стали известны участники полуфиналов чемпионата Европы по футболу. В субботу состоялись заключительные матчи 1/4 финала.

Фото: EPA-EFE/Ettore Ferrari EPA-EFE/Ettore Ferrari

В четвертьфинале итальянцы в Мюнхене обыграли бельгийцев (2:1), сборная Испании победила команду Швейцарии в Санкт-Петербурге (1:1, 3:1 - по пенальти), датчане в Баку оказались сильнее чехов (2:1), а английские футболисты разгромили команду Украины в Риме (4:0).

В 1/2 финала пройдут матчи Италия - Испания (6 июля) и Англия - Дания (7 июля). Обе встречи состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Финал пройдет на той же арене 11 июля.

Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале в дополнительное время обыграла хозяев турнира французов (1:0).