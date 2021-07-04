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Чемпионат Европы по футболу 2020

Определились полуфиналисты чемпионата Европы по футболу

ТАСС
23 минуты назад
Стали известны участники полуфиналов чемпионата Европы по футболу. В субботу состоялись заключительные матчи 1/4 финала.
Определились все полуфиналисты Евро-2020
Фото: EPA-EFE/Ettore FerrariEPA-EFE/Ettore Ferrari
В четвертьфинале итальянцы в Мюнхене обыграли бельгийцев (2:1), сборная Испании победила команду Швейцарии в Санкт-Петербурге (1:1, 3:1 - по пенальти), датчане в Баку оказались сильнее чехов (2:1), а английские футболисты разгромили команду Украины в Риме (4:0).
В 1/2 финала пройдут матчи Италия - Испания (6 июля) и Англия - Дания (7 июля). Обе встречи состоятся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Финал пройдет на той же арене 11 июля.
Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая в 2016 году в финале в дополнительное время обыграла хозяев турнира французов (1:0).
Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимали Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Мюнхен, Рим и Севилья.
Евро-2020,ЧЕ по футболу,
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