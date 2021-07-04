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Чемпионат Европы по футболу 2020

Победа над Украиной стала крупнейшей в истории Англии на Евро

Газета.Ru
1 час назад
Сборная Англии разгромила Украину в четвертьфинальном матче чемпионата Европы - 2020 со счетом 4:0. Это самая крупная победа англичан в истории их выступлений на европейских первенствах. Об этом сообщает Gracenote Sports.
Победа над Украиной стала крупнейшей в истории Англии
Фото: газета.ругазета.ру
Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1).
Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах со сборными Чехии и Хорватии, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф английская команда обыграла сборную Германии (2:0). В полуфинале сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе "Уэмбли".
Матч пройдет 7 июля. Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата Европы — 2020 против сборной Украины.
Евро-2020,Гарет Саутгейт,
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