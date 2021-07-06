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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Не лучший»: Боярский о Виллаш-Боаше на пост тренера сборной России

Анна Безрукова
1 час назад
Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский дал комментарий СМИ по возможному назначению Андре Виллаш-Боаша главным тренером сборной России. Ранее об этом сообщали некоторые издания.
«Не лучший»: Боярский о Виллаш-Боаше на пост тренера сборной России
Фото: ТАССТАСС
«Этот кандидат меня не впечатляет. Мы достаточно хорошо его знаем, поэтому никаких особенных восторгов относительно него у меня нет. Думаю, их ни у кого нет. Не самый лучший кандидат», — заявил Боярский «Спорт-экспресс».
Напомним, португалец Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» в 2014-2016 годах. Вместе с этим клубом тренер выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.
Последним клубом в карьере Виллаш-Боаша стал «Марсель», который он поставил в феврале этого года.
А недавно стало известно, что блогер Василий Уткин считает, что Станислав Черчесов покинет главного тренера сборной России по футболу.
«Вопрос относительно отставки Черчесова решен. Его публичные выступления кардинально поменяли ситуацию. До своих заявлений он был тренером ЧМ-2018, которому требовалась поддержка в сложной ситуации. Теперь же он в первую очередь стал токсичным сотрудником, которому потребуется защита», — считает Уткин.
Российская сборная заняла последнее место в группе B на Евро-2020. В трех играх на турнире национальная команда победила только один раз. Результаты работы тренерского штаба Черчесова на чемпионате Европы по футболу техкомитет РФС назвал неудовлетворительными.
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