«Не лучший»: Боярский о Виллаш-Боаше на пост тренера сборной России

«Этот кандидат меня не впечатляет. Мы достаточно хорошо его знаем, поэтому никаких особенных восторгов относительно него у меня нет. Думаю, их ни у кого нет. Не самый лучший кандидат», — заявил Боярский «Спорт-экспресс».
«Вопрос относительно отставки Черчесова решен. Его публичные выступления кардинально поменяли ситуацию. До своих заявлений он был тренером ЧМ-2018, которому требовалась поддержка в сложной ситуации. Теперь же он в первую очередь стал токсичным сотрудником, которому потребуется защита», — считает Уткин.