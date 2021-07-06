Данию поддерживают все, ну или почти все. Столкнувшись в самом начале турнира с трагедией, которая произошла с Кристианом Эриксеном
, датчане смогли оправиться и стали только сильнее. Команда сплотилась и дошла уже до полуфинала. Причем показывает классный футбол! Да, на пути были Уэльс и Чехии, но с ними команда Каспера Хьюлманда разобралась уверенно. Ну а для тех, кто сомневается в способностях датчан, можно вспомнить первый тайм матча с Бельгией. Дания забила один, а могла пять. И дальше Бельгию спас лишь гений Кевина Де Брейне.