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Чемпионат Европы по футболу 2020

Прогнозы и ставки на Англия - Дания: холодный расчет Саутгейта победит датскую страсть на Евро-2020

Партнерский материал
2 часа назад
7 июля в матче 1/2 финала Евро-2020 сыграют сборные Англии и Дании. Одни методично перемалывают одного соперника за другим, вторые же потеряли в самом начале своего лидера, но это их только сплотило. Кто пройдёт в финал? Сделать ставку на эту игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

Англия - Дания: прогноз и ставки на матч Евро-2020 7 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

7 июля в Лондоне состоится матч 1/2 финала Евро-2020 Англия - Дания. Начало прямой трансляции на Первом канале в 22:00 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния англичан. Сделать ставку на победу команды Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 1.75, что соответствует 56% вероятности. Успех сборной Дании аналитики оценили коэффициентом 5.70 (17%), ничья в основное время идёт за 3.60 (26%).
Сделать ставку на проход Англии в четвертьфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно с коэффициентом 1.33, а на Данию можно поставить за 3.30.
Эксперты не ждут высокой результативности в матче чемпионата Европы по футболу Англия - Дания. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.65, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.25. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Англия - Дания: какие делать ставки на матч Евро-2020 7 июля

Сборная Англии продолжает свое шествие по Евро-2020. И сейчас по букмекерским раскладам это главный фаворит турнира. Да, блеска в игре англичан немного, но они берут свое. К тому же в четвертьфинале они еще и раззабивались: четыре мяча в свои ворота получила сборная Украины. А вот в сетке Джордана Пикфорда на этом турнире еще не побывало ни одного мяча: блестящее достижение. Не будем забывать, что игра пройдет в Лондоне, а это значит, что поддержка трибун будет сумасшедней.
Данию поддерживают все, ну или почти все. Столкнувшись в самом начале турнира с трагедией, которая произошла с Кристианом Эриксеном, датчане смогли оправиться и стали только сильнее. Команда сплотилась и дошла уже до полуфинала. Причем показывает классный футбол! Да, на пути были Уэльс и Чехии, но с ними команда Каспера Хьюлманда разобралась уверенно. Ну а для тех, кто сомневается в способностях датчан, можно вспомнить первый тайм матча с Бельгией. Дания забила один, а могла пять. И дальше Бельгию спас лишь гений Кевина Де Брейне.
На что здесь ставить? При всем уважении к датчанам, сенсацию совершить им вряд ли по силам. Слишком мощна Англия, которая здесь всем соперникам преподносит сюрпризы. Класс англичан выше, играют они дома, поэтому сотворить чудо Дании будет очень сложно. Сделать ставку на то, что Англия победит в основное время, в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.75.
А вот на то, что датчане распечатают ворота Джордана Пикфорда, вполне можно поставить. Комбинационный датский футбол должен принести плоды. В конце концов, не умаляя заслуг обороны англичан, это еще и расточительность оппонентов. Где забивать, как не в полуфинале? БК «Фонбет» предлагает на то, что Дания сможет забить, коэффициент 1.72.
Ну и можно рискнуть и сделать ставку на то, что матч окажется верховым. Датчане забивают много, а Англия - столько, сколько нужно для победы. Да, с Украиной получилось голевое пиршество и это отличный индикатор для нашей ставки: форварды почуяли запах голов. Коэффициент на ТБ 2.5 гола в матче очень приличный - 2.15. Поставите 1000 рублей - получите 2150 рублей в случае успеха.
Евро-2020,Видео,Гарет Саутгейт,Джордан Пикфорд,Кристиан Эриксен,Фонбет,
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