Англия - Дания: прогноз и ставки на матч Евро-2020 7 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

Сделать ставку на проход Англии в четвертьфинал с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно с коэффициентом 1.33, а на Данию можно поставить за 3.30.

Англия - Дания: какие делать ставки на матч Евро-2020 7 июля

Ну и можно рискнуть и сделать ставку на то, что матч окажется верховым. Датчане забивают много, а Англия - столько, сколько нужно для победы. Да, с Украиной получилось голевое пиршество и это отличный индикатор для нашей ставки: форварды почуяли запах голов. Коэффициент на ТБ 2.5 гола в матче очень приличный - 2.15. Поставите 1000 рублей - получите 2150 рублей в случае успеха.