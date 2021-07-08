Тренер «Зенита» помог Италии выйти в финал Евро. Кто такой Андреа Сканавино

У Сканавино прекрасная репутация на родине. Почти всю карьеру в Италии он тренировал два клуба: с 1998-го по 2010-й был в «Ювентусе», выигрывал с командой титулы, вылетал в серию В и возвращался, потом год поработал в «Сампдории», а с 2011-го по 2017-й трудился в «Интере». Там Андреа и познакомился с Манчини, когда нынешний главный тренер сборной во второй раз возглавил команду в 2014 году. Период получился очень неудачным, но контакты сохранились. И как только у Манчини появился вариант с жирным заработком в России, он выдернул именно Сканавино. Тогда Роберто взял с собой ещё кучу помощников, и некоторые сейчас работают с ним в Италии — помимо Сканавино, это Фаусто Сальсано и Массимо Баттара. А в Питере с момента его ухода остались двое: второй — Иван Карминати. Ещё один тренер, отвечающий за физику.