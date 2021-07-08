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Чемпионат Европы по футболу 2020

Тренер «Зенита» помог Италии выйти в финал Евро. Кто такой Андреа Сканавино

Чемпионат.com
3 часа назад
И за что его так ценит Роберто Манчини.
Тренер «Зенита» помог Италии выйти в финал Евро. Кто такой Андреа Сканавино
Фото: FC-ZENIT.RUFC-ZENIT.RU
Вы наверняка видели на скамейке сборной Италии милого мужчину в очках с красной оправой. В основном он молчаливо наблюдает за игрой, так как и без него там есть кому подсказывать футболистам. Этого джентльмена зовут Андреа Сканавино. И с 2018-го он совмещает работу тренером по физподготовке в «Зените» и сборной Италии.
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У Сканавино прекрасная репутация на родине. Почти всю карьеру в Италии он тренировал два клуба: с 1998-го по 2010-й был в «Ювентусе», выигрывал с командой титулы, вылетал в серию В и возвращался, потом год поработал в «Сампдории», а с 2011-го по 2017-й трудился в «Интере». Там Андреа и познакомился с Манчини, когда нынешний главный тренер сборной во второй раз возглавил команду в 2014 году. Период получился очень неудачным, но контакты сохранились. И как только у Манчини появился вариант с жирным заработком в России, он выдернул именно Сканавино. Тогда Роберто взял с собой ещё кучу помощников, и некоторые сейчас работают с ним в Италии — помимо Сканавино, это Фаусто Сальсано и Массимо Баттара. А в Питере с момента его ухода остались двое: второй — Иван Карминати. Ещё один тренер, отвечающий за физику.
Здорово, что «Зенит» не стал препятствовать Сканавино получать опыт в сборной. Андреа договорился обо всём с Сергеем Семаком и уже осенью 2018-го поехал на первый сбор национальной команды. Одна из задач, которые тренер ставил перед собой, — сравнить уровень игроков сборной Италии с уровнем футболистов «Зенита». Информации он точно получил достаточно. Забавно, что в 2019-м в интервью для официального сайта петербургского клуба Сканавино почти пророчески оценивал ближайшие перспективы сборной Италии.
«У нас достаточно молодых игроков, и они способны на многое уже сейчас и в будущем. На данный момент мы выиграли все матчи квалификации к Евро и хотим занять первое место в группе», – говорил Сканавино, не подозревая, что через пару лет Италия сыграет в финале чемпионата Европы.
В «Зените» у тренера отличный контакт с командой. За четыре года работы он стал своим для игроков и других представителей штаба. Обязанности они делят вместе с Карминати. И пока Андреа в сборной, именно Иван отвечает за физподготовку петербургской команды. Есть ещё Мария Бурова, но она сейчас в Москве.
После товарищеской игры с «Вердером» Семак так прокомментировал отсутствие Сканавино.
— С Андреа на связи, игру Италии не обсуждаем, но очень за него рад. В том числе и благодаря ему попали на четвертьфинал в Мюнхене. Конечно, его не хватает. Он часть нашей команды. Мы по нему скучаем, но в то же время рады за него. У нас большой тренерский штаб, пока справляемся, — сказал Семак.
Сразу после турнира Андреа вернётся в «Зенит». Он может сделать это уже в статусе чемпиона Европы.
Евро-2020,Мария Бурова,Сергей Семак,Роберто Манчини,Зенит,
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