Англия - Италия: прогноз и ставки на матч Евро-2020 11 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

11 июля в Лондоне состоится финальный матч Евро-2020 Англия - Италия. Начало прямой трансляции на телеканале «Россия 1» в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния англичан. Сделать ставку на победу команды Гарета Саутгейта можно с коэффициентом 2.75, что соответствует 35% вероятности. Успех сборной Италии аналитики оценили коэффициентом 3.00 (33%), ничья в основное время идёт за 3.10 (32%).

Сделать ставку на победу Англии с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно с коэффициентом 1.85, а на Италию можно поставить за 1.95.

Эксперты не ждут высокой результативности в финальном матче чемпионата Европы по футболу Англия - Италия. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.53, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.50. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

Англия - Италия: какие делать ставки на финал Евро-2020 11 июля

Сборная Англии пропустила в полуфинале свой первый мяч на Евро-2020, но все же прошла в финал. С одной стороны, все ругают судью Дани Маккели, который назначил очень спорный пенальти в ворота датчан незадолго до конца овертайма. Но, положа руку на сердце, с середины второго тайма на поле была одна команда - сборная Англии. Датчане продержались так долго только благодаря куражу своего голкипера Каспера Шмейхеля . Англичане же вновь сыграли прагматично, за это Гарету Саутгейту достается изрядная доля критики, но результат говорит о том, что тренер все делает правильно.

На стороне Англии будут трибуны, вся страна ждет исторической победы. Но это может сыграть и в минус. К тому же, несмотря всего на один пропущенный мяч, оборону англичан нельзя назвать идеальной. По воротам Джордана Пикфорда бьют много, так что тот факт, что он продержался так долго, не пропуская, это большой сюрприз.

Италия свой полуфинал и вовсе выиграла в серии пенальти, причем по ходу матча Испания выглядела лучше. Но опыт - великая вещь, а контратаки итальянцев молниеносны. С Англией они будут больше владеть мячом, так что им будет попроще. Ну и практически вся Европа будет болеть за Италию, впечатление от их игры куда более цельное.