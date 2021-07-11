Финал Евро-2020: Лишь бы матч не испортили судьи

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Евро-2020 Италия - Англия

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Финальный матч Евро-2020 Италия - Англия начнется в 22:00 мск 11 июля. Прямую видеотрансляцию этого противостояния можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

Судейство и трибуны - за англичан. Но шансы почти равные

Сборная Англии решающие матчи проводит у себя дома, в Лондоне. Более того, из-за коронавируса итальянцы не смогут рассчитывать на то, что болельщики прилетят поддержать команду. На трибунах будут лишь те фанаты, которые проживают в Великобритании. Кроме того, в Италии очень боятся, что в действие вступит судейский фактор, как это было в полуфинале с Данией.

Тем не менее, букмекеры считают шансы команд в финале практически равными. Сделать ставку на победу Англии в букмекерской компании Winline можно с коэффициентом 2.695, это примерно 35% вероятности. Шансы сборной Италии оценивают коэффициентом 3.05 (33%) , а ничья идет за 3.10 (32%)

Победит сильнейший. Лишь бы финал не испортили судьи

Италия - Англия - красивая вывеска. Но если итальянцы своей игрой на этом турнире доказали, что достойны побороться за трофей, то англичане пока получают в свой адрес больше критики.

В полуфинале Италия победила Испанию в серии пенальти. Пожалуй, это был самый сложный матч для команды Роберто Манчини . И даже можно сказать, что тактика испанцев работала лучше. Но итальянцы нашли свой момент в контратаке, выстояли в дополнительное время, а в серии пенальти Доннарума потащил удар Альваро Мораты . С Англией должно быть проще, она не будет владеть мячом под 75% игрового времени, это позволит Италии вести более комбинационный футбол.

«Давление ощущается, но та команда, которая отнесётся к финалу легче, получит преимущество. Этот матч будет отличаться от того, что был с Испанией. Сейчас гораздо больше будет зависеть от полузащиты. Англия играет чуть ли не с четырьмя нападающими, но, когда у неё нет мяча, ей становится сложно», — заявил полузащитник итальянцев Марко Вератти.

Англия свой матч с Данией выиграла, и, наверное, это заслуженно. Все-таки с середины второго тайма команда Гарета Саутгейта наращивала давление на ворота Каспера Шмейхеля . Другое дело, что тот поймал кураж и вполне мог втащить свою сборную в серию пенальти, которые исторически Англия бьёт плохо. Но Рахим Стерлинг нашел в штрафной ногу Матиаса Йенсена , запнулся о нее, а Дани Маккели поставил пенальти, за который Англия получила кучу критики. Кейн не забил с точки, но оказался первым на добивании, а довести матч до победы было делом техники.

Но несмотря на все критические стрелы, англичане очень хороши на этом турнире. Да, Саутгейт прагматичен, но если это дает результат, то какая разница? К решающим матчам начал забивать Кейн, а Пикфорд впервые пропустил лишь в шестом матче на турнире. И это тоже может сыграть в плюс для Англии, ведь о сухой серии перестанут говорить: давление на вратаря и защитников точно станет меньше.

It's coming home - из каждого окна в Англии сейчас звучит эта фраза. Команда впервые в истории вышла в финал Евро. Будет ли историческая победа? Итальянцы точно против.

На что ставить в матче Италия - Англия в финале Евро-2020?

Наверняка этот финал будет очень и очень интригующим. Все будет наэлектризовано, напряжение будет просто витать в воздухе. Но вот в плане голов вряд ли этот финал окажется урожайным. И те, и другие здорово играют в обороне, так что града забитых мячей ждать не стоит. Поставить на то, что на двоих команды не смогут забить 3 гола в основное время, можно у букмекера Winline за 1.51

На этом турнире уже много раз команды не могли выявить победителя за 90 минут. Италия сыграла овертайм в матче с Австрией, а игра с Испанией в полуфинале завершилась серией пенальти. Англия же отбегала дополнительные полчаса в игре с Данией. Шансы команд практически равны, это признают и букмекеры. Поэтому логично будет поставить на то, что в 90 минут команды не уложатся. Ничья в основное время идёт за 3.10. На то , что игра дойдет до серии пенальти, можно сделать ставку с коэффициентом 4.80, а на то , что команды забьют хотя бы раз в овертайме, предлагают коэффициент 4.80