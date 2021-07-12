Вратарь сборной Италии признан лучшим футболистом Евро-2020

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал лучшим футболистом чемпионата Европы — 2020. Команда победила Англию в финале со счётом 3:2 по серии пенальти.
Италия победила второй раз за всю историю чемпионата. В последний раз итальянцы завоёвывали победу 53 года назад.
Также УЕФА
отметил заслуги защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи
, назвав его героем финального матча.
Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В дополнительное время голов забито не было. Всё решила серия пенальти, где Италия оказалась более результативной — 3:2.
Кроме победы на Евро в 1968 году, два раза итальянцы завоёвывали серебро первенства континента (2000, 2012) и один раз становились бронзовыми призёрами (1988).