На стадионах ЧМ-2018 появятся места для тучных болельщиков

На стадионах ЧМ-2018 появятся места для болельщиков с избыточным весом

Чтобы купить билет на такие места, болельщикам придется предоставить справку от врача.

Во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве на стадионах «Лужники» и «Спартак» для болельщиков с избыточным весом будут организованы специальные места. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» с отсылкой на пресс-службу оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 FIFA в России.

Отмечается, что эти места будут шире и мягче. Проход к ним будет организован так, чтобы люди с повышенным индексом массы тела не испытывали дискомфорта.

Со стороны места для людей с лишним весом будут выглядеть как отдельные мини-трибуны.

Чтобы приобрести билет в этот сектор, болельщику необходимо предъявить справку от врача с указанием массы тела (35 кг на 1 кв. м и более).