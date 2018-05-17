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Для болельщиков создали пособие о знакомстве с россиянками
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Для болельщиков создали пособие о знакомстве с россиянками 

BFM.RU 11 часов назад
Фото: PA Images/ТАСС
Аргентинская футбольная ассоциация выпустила специальное пособие о том, как понравиться россиянкам на чемпионате мира по футболу, сообщает газета La Jugada Financiera. Руководство под названием «Русский язык и культура» получили чиновники, футболисты и журналисты, которые поедут в Россию на мундиаль. В нем, помимо прочего, даются и советы, как вести себя с русскими женщинами.
В частности, аргентинцам в России рекомендуют быть чистоплотными, хорошо одеваться и обязательно пользоваться приятным парфюмом. Также важно относиться к россиянкам как к сокровищу, чтобы они чувствовала себя особенными. Кроме того, мужчинам советуют не задавать дамам глупых вопросов о сексе.
Авторы пособия уверены: русским женщинам нравятся мужчины, которые проявляют инициативу. Поэтому, если у вас нет уверенности в себе, то лучше вовсе не затевать знакомство — или же попробовать предварительно побороть собственные комплексы. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет именно вам, будьте избирательны, предупреждают в аргентинской футбольной ассоциации.
Всего в пособии восемь разделов. Как отмечает газета, после того как оно получило огласку, власти попросили вернуть материалы обратно. В результате из пособия изъяли сразу несколько страниц — с наиболее спорными рекомендациями.
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