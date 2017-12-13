Драма Погорилой: фигуристка осталась без Олимпиады

Драма Погорилой: травма убила надежды на Олимпиаду

Российская фигуристка Анна Погорилая объявила о пропуске чемпионата России из-за проблем со здоровьем. Таким образом, бронзовый призер финала Гран-при прошлого сезона не сможет выступить и на предстоящей Олимпиаде, отборочным турниром которой является именно национальное первенство.

«Чемпионат России пропускаю — не могу кататься. Дальше буду восстанавливаться, чувствую себя когда как, по-разному. Обследований было уже столько! Отправляли снимки специалистам, но пока так. В отборе на Олимпиаду я не участвую», — передает слова 19-летней спортсменки ТАСС. Российская фигуристка Анна Погорилая не сможет выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане из-за травмы. Об этом сообщила сама спортсменка, рассказавшая о повреждении, из-за которого она вынуждена пропустить чемпионат России — а именно эти соревнования и являются отборочными на предстоящую Олимпиаду.

Погорилая, в 2016-м выигравшая бронзовую медаль чемпионата мира, еще совсем недавно считалась чистым вторым номером сборной России, деля топ-2 вместе с Евгенией Медведевой

Однако начиная с мирового первенства 2017 года, где после превосходной короткой программы у Погорилой совсем не получился произвольный прокат (итоговое 13-е место), в карьере фигуристки наступил тяжелый этап — и наиболее неприятной его частью стали именно проблемы со здоровьем.

Минувшим летом Погорилая испытывала огромные трудности с болями в спине: в частности, из-за них она пропустила сентябрьские контрольные прокаты в Сочи.

При этом уже в октябре спортсменка, понимая значение каждого из соревнований олимпийского сезона, все же вернулась на лед, приняв участие во втором этапе Кубка России, который проходил в Йошкар-Оле.

К сожалению, дебютные старты сезона принесли Погорилой лишь разочарование — после короткой программы ей пришлось сняться с турнира по все той же функциональной причине.

Впрочем, даже это не остановило спортсменку от попыток зацепиться за Олимпиаду в Южной Корее: всего спустя пару недель после отказа от завершения этапа Кубка страны Погорилая отправилась на престижнейший Skate Canada, являющийся этапом мирового Гран-при.

Причем первой части канадских соревнований в исполнении Погорилой удалось вселить в сердца ее фанатов определенные надежды на светлое будущее — прекрасный прокат в короткой программе под зажигательные испанские мотивы принес россиянке второе промежуточное место (69,05), пусть и с весомым отставанием от хозяйки льда Кэтлин Османд, набравшей 76,06 балла.

Но в произвольном танце Погорилой случился самый настоящий кошмар — ее выступление под «Лебединое озеро», включившее в себя шесть недокрутов, сразу три падения и отсутствие заявленного технического элемента, мгновенно выбило фигуристку из числа соискателей медалей, принеся ей в итоге лишь жуткое разочарование, девятое место, а также очередной рецидив травмы.

«Тебе не кажется, что нужно побольше катать программу от начала до конца на тренировках? — в сердцах выпалила специалист. — Чего ты умираешь? У тебя ноги, что ли, отказывают? Катаешься как неживая!» Примечательно, что многих поклонников девушки поразило даже не само выступление их кумира, после которого на спортсменке не было лица, а реакция на провал ее тренера Анны Царевой, попавшая в объективы телекамер.

«Посмотрите, как вы дергали меня!» — сказала сквозь слезы фигуристка, на что получила угрозы впредь «одной на соревнования ездить». Не заставил себя ждать и ответ самой спортсменки, который тоже стал достоянием общественности.

При этом даже по итогам канадской трагедии оставалась надежда, что Погорилой удастся реабилитировать личный сезон — все та же Царева отмечала, что ее подопечная может вернуться на лед уже на американском этапе Гран-при в конце ноября.

«Мы решили взять тайм-аут до чемпионата России, поэтому Аня пропустит заключительный этап серии Гран-при. Сейчас ей надо восстановиться — она занимается здоровьем и пока не тренируется», — подчеркнула тогда Царева. незадолго до соревнований тренер спортсменки сообщила о тайм-ауте в карьере фигуристки, который, ожидалось, имел шансы прерваться как раз ради чемпионата России, намеченного на 21-24 декабря.

Добавим, что на данный момент главными кандидатами на участие в Олимпиаде в Пхенчхане из числа российских фигуристок являются Алина Загитова Мария Сотскова и Евгения Медведева — считается, что именно это трио россиянок будет бороться между собой за золото соревнований.

Некоторые вопросы остаются лишь по Медведевой — главная звезда мирового фигурного катания сейчас продолжает восстанавливаться от стрессового перелома голеностопа, и точные сроки ее возвращения на лед пока что остаются неизвестными.