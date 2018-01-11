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Медведева выступит на ЧЕ в Москве
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Фигуристка Медведева выступит на чемпионате Европы в Москве 

Газета.Ru 11 января 2018
Фото: РИА Новости
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева восстановилась после травмы и сможет выступить на чемпионате Европы в Москве. Слова Горшкова приводит ТАСС.
"Женя тренируется в полную силу. Она активно и целенаправленно готовится к чемпионату и дальнейшим соревнованиям. Никаких последствий травмы уже практически нет. Зная ее характер и целеустремленность, надеемся, что увидим ее прежнюю", — сказал Горшков.
Медведева пропустила чемпионат России, который прошел в декабре, а также финал Гран-при. Российское первенство является основным этапом отбора на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Решением тренерского совета Федерации Медведева была включены в состав российской сборной на европейский турнир.
Соревнования пройдут в Москве с с 15 по 21 января.
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